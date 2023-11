Não sabe que filme/série ver? Conheça a Queue, uma rede social para os entusiastas de cinema

De tantos filmes e séries excelentes, o difícil é mesmo escolher. Por isso, apresentamos-lhe um facilitador: a aplicação Queue, que parece uma rede social comum, mas cujo foco são os conteúdos a que assistimos.

Seja em que ocasião for, escolher um filme ou uma série para ver pode ser uma tarefa complicada. Isto, mesmo tendo uma lista muito composta de títulos a não perder.

Afinal, além de haver um largo leque de plataformas de streaming e canais de televisão, os catálogos de cada um são quase infinitos, pelo que precisaríamos de várias vidas para ver tudo tudo.

Conheça a Queue!

Para facilitar a escolha, existe uma série de aplicações que, de várias formas, reúnem e sorteiam aquilo que devemos ver a seguir. Seja isso fruto de listas ou de algoritmos mais criativos. Hoje, falamos-lhe da Queue.

A Queue tem uma interface muito semelhante a uma rede social comum, pelo que podemos criar um perfil, reunir seguidores, seguir outras pessoas, e acompanhar a Comunidade e as novidades da indústria.

Quando abrimos pela primeira vez a aplicação, é pedido que informemos sobre as plataformas que utilizamos, e é mostrada uma interface semelhante ao Tinder, a partir da qual é suposto anotarmos os títulos que já vimos ou não, fazendo swipe para a direita ou para a esquerda.

Naqueles dias em que não sabemos o que ver, podemos fazer Spin, para uma escolha aleatória, com base nas plataformas que temos, no género de conteúdo que queremos ver, no tempo, e no tipo.

Apesar de semelhante a uma rede social comum, na Queue não se partilham fotografias, mas antes títulos de filmes e séries. O perfil é composto pelos conteúdos que estão na "queue" (fila) para vermos, que já vimos e que estamos, ao momento, a ver.

Além disso, as avaliações dos filmes e das séries são feitas de forma muito visual, através de emojis, e a partir de comentários.