“Estou preparado para ir para a prisão”, diz Elon Musk

Adepto da liberdade de expressão, Elon Musk alegou não ter medo de morrer e estar preparado para ir para a prisão, no caso de o governo dos Estados Unidos da América (EUA) tentar censurar o X.

Elon Musk sempre partilhou a sua insatisfação relativamente à censura que alegava imperar no Twitter. Aliás, uma das suas "bandeiras", aquando do namoro e posterior compra da rede social, era exatamente a liberdade de expressão.

Agora, num debate na plataforma Spaces, com Alex Jones, o empresário revelou estar disposto a cumprir pena de prisão, caso algum braço do governo dos EUA tentasse censurar os conteúdos do X, especificamente, o Federal Bureau of Investigation (FBI).

Convicto de uma das suas máximas, Musk descreve-se como um cidadão cumpridor da lei, com um império empresarial que obedece a inúmeras regras e regulamentos. No debate, sublinhou o seu empenho em resistir a potenciais exigências ilegais por parte de agências governamentais.

Se eu achar que uma agência governamental está a violar a lei nas suas exigências na plataforma, estarei, pessoalmente, preparado para ir para a prisão.

Além disso, reconheceu os potenciais riscos de desafiar os poderes e disse que "algumas pessoas têm medo de morrer, mas eu não tenho".