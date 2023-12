Pouca procura pelo F-150 Lightning elÃ©trico leva a Ford a reduzir o objetivo de produÃ§Ã£o

A Ford vai reduzir a produção da sua pick-up totalmente elétrica em 2024, num esforço para se enquadrar na reduzida procura dos consumidores.

Em outubro, durante a apresentação de resultados do terceiro trimestre, os executivos da Ford anunciaram planos para "ajustar" a produção dos seus veículos totalmente elétricos e adiar cerca de 12 mil milhões de dólares em investimentos, devido ao abrandamento da procura de veículos elétricos premium de preço mais elevado.

A fabricante de automóveis não se referiu explicitamente ao Lightning durante a apresentação de resultados, tendo apontado outros exemplos, como a redução da produção do Mustang Mach-E e a decisão de adiar uma segunda fábrica de baterias no Kentucky.

Ford reduz para metade o objetivo de produção para 2024

Um memorando para os fornecedores, que foi visto e relatado em primeiro lugar pela Automotive News, indicava planos a partir de janeiro para produzir uma média de cerca de 1.600 Lightning por semana no seu Rouge Electric Vehicle Center (REVC) em Dearborn, no Michigan. A Ford tinha planeado uma capacidade de produção anual de 150.000 Lightnings, ou cerca de 3.200 por semana.

A mudança é uma reversão de janeiro de 2022, quando a Ford - ao revelar as 200.000 reservas que recebeu para a pick-up - anunciou que quase dobraria a capacidade de produção para 150.000 veículos por ano em meados de 2023 em resposta à procura do cliente. A empresa deixou o REVC, no Michigan, no início de 2023, para implementar melhorias na fábrica para acomodar essa nova capacidade de produção.

Mesmo enquanto essas melhorias estavam a ser feitas, a procura por VEs estava a diminuir em toda a indústria. As vendas de VEs nos Estados Unidos ainda estão a crescer e estão a caminho de ultrapassar 1 milhão de veículos este ano - um aumento de 50% em relação ao ano anterior.

Ainda assim, esse crescimento não correspondeu aos planos ambiciosos dos principais fabricantes de automóveis, o que levou muitos deles a reduzir os investimentos, a adiar melhorias nas fábricas ou novas construções e a reduzir a capacidade de produção.

Leia também...