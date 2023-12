Prepare a carteira! MEO, NOS e Vodafone vão subir os preços…

A fatura de telecomunicações em Portugal pesa na carteira. Independentemente da operadora, os portugueses nem sempre têm "pacotes à medida" e isso faz com que o valor mensal seja às vezes desajustado às necessidades. Mas a MEO, NOS e Vodafone estão a preparar-se para subir os preços. Saiba porquê...

MEO, NOS e Vodefone: Subida de 4,5% das comunicações deve-se à inflação...

Apesar da contenção pedida pela ANACOM, os preços da MEO, NOS e Vodafone vão subir com a inflação a partir de fevereiro do próximo ano. De acordo com o jornal ECO, a subida deverá rondar os 4,6%.

Segundo a MEO, para continuar a investir num serviço da qualidade, a operadora irá atualizar os seus preços de acordo com as condições contratuais em vigor:

Mensalidades de serviços pós-pagos móveis (M Móvel): atualização a 01-01-2024, pelo valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA);

Mensalidades de Serviços fixos com TV e convergentes: atualização a 01-02-2024, por aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2023, a publicar pelo INE – Instituto Nacional de Estatística em janeiro. Aos cartões móveis adicionais será aplicado o valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA).

Podem saber mais aqui.

A NOS também já publicou informação sobre os novos preços. Segundo a operadora, os novos preços entrarão em vigor a 1 de fevereiro de 2024 e cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no site da NOS, a partir de 23 de janeiro de 2024 - ver aqui.

Relativamente à Vodafone é informado que, “de acordo com os termos e condições previstos no contrato”, vai “atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de fevereiro de 2024″. Os novos preços podem ser consultados nesta página.

O ECO contactou ainda a Nowo. A operadora, que está em vias de ser vendida à Vodafone, referiu que não vai aumentar os preços em 2023