H33c: que sinal é este? Prepare o seu cartão de pagamento

Desde o dia 20 de abril que há novos sinais nas estradas e também novas regras. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), o objetivo era melhorar as condições rodoviárias, combater a sinistralidade e dar mais segurança. Sabe o que indica o sinal H33c.

H33c via de portagem em que o pagamento é feito por cartão via card

A 20 de abril de 2020 entrou em vigor a primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22 -A/98, de 1 de outubro. Este novo regulamento visou o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020. No Pplware já demos a conhecer os sinais H46 e H47 E o sinal H33c sabe o que significa?

O H33c - via card serve de indicação de uma via de portagem em que o pagamento é feito exclusivamente com o cartão via card. O ViaCard é um cartão pré-pago que permite o pagamento de portagens (pedágios) nas autoestradas portuguesas.

O ViaCard é um cartão especialmente útil para turistas e condutores ocasionais que não possuem outros dispositivos de pagamento automático de portagens, como, por exemplo, a Via Verde, que é um sistema mais avançado e amplamente utilizado em Portugal para o pagamento automático de portagens através de dispositivos eletrónicos instalados nos veículos.