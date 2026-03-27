Lisboa vai fechar algumas zonas da cidade às plataformas Uber e Bolt. Saiba o que muda!

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) assinou, ontem, um acordo com a Uber e a Bolt, fechando algumas zonas da cidade às duas plataformas, no sentido de reorganizar a circulação.

Conforme a informação avançada num comunicado oficial, o protocolo, assinado entre a CML, a Uber e a Bolt, estabelece quatro eixos principais:

Criação de zonas onde é proibido iniciar ou terminar viagens; Definição de áreas específicas para recolha e largada de passageiros; Reforço do cumprimento do Código da Estrada; Transição progressiva para veículos elétricos.

Entenda as zonas vermelhas e azuis para a Uber e Bolt

O acordo entre as três entidades, que concordam que este "é um passo importante para o futuro da mobilidade em Lisboa", vai criar zonas onde é proibido iniciar ou terminar viagens, bem como definir áreas específicas para recolha e largada de passageiros.

Segundo a CML, as chamadas zonas vermelhas vão abranger áreas de elevada pressão turística e corredores BUS, incluindo eixos centrais das seguintes áreas:

Avenida da Liberdade;

Avenida da República;

Avenida D. João II;

Avenida Padre Cruz;

Rua de São Pedro de Alcântara;

Rua do Ouro;

Rua de Belém.

Nestas áreas, os motoristas da Uber e da Bolt ficam impedidos de iniciar ou terminar viagens.

Em paralelo, serão criadas zonas azuis para tomada e largada de passageiros, à semelhança do modelo existente no Aeroporto de Lisboa.

Entre os locais identificados estão os seguintes:

Praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos;

Estação do Oriente;

Campo das Cebolas.

De acordo com o presidente da CML, Carlos Moedas, "o nosso objetivo passa por assegurar a melhor coexistência possível entre todos, assim como a fluidez de trânsito", em Lisboa.

Nesse sentido, o acordo pretende "proteger os cidadãos, as zonas históricas e de elevada pressão e proporcionar uma mobilidade harmoniosa na cidade".

Nós queremos uma circulação na cidade de Lisboa cada vez mais com regras, ordenada e qualificada.

Defendeu o vice-presidente da CML e vereador da Mobilidade, Gonçalo Reis, sublinhando que algumas medidas podem entrar em vigor de imediato através das aplicações das plataformas.

Cumprimento das regras de trânsito e mobilidade elétrica

O acordo impõe ainda obrigações às plataformas na promoção do cumprimento das regras de trânsito, com especial incidência na proibição de paragens em segunda fila, ocupação de passadeiras e circulação em vias BUS.

Além disso, as empresas Uber e Bolt comprometem-se a garantir que 60% da frota seja elétrica até ao final de 2026, aumentando progressivamente até atingir 100% em 2030.

Atualmente, cerca de 43% dos veículos TVDE, em Portugal, já são elétricos.