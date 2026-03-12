Citroën ë-C5 Aircross é o Carro Familiar do Ano 2026

Oferecendo a liberdade de escolha entre uma gama diversificada de motorizações eletrificadas, o Citroën ë-C5 Aircross foi um dos grandes vencedores da edição de 2026 dos prémios "Carro do Ano", em Portugal, tendo sido eleito "Familiar do Ano".

O Citroën ë-C5 Aircross foi distinguido com o prémio "Familiar do Ano" na mais recente edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal.

Depois de ter igualmente sido um dos finalistas no âmbito dos prémios "Carro do Ano" na Europa, o novo SUV familiar da Citroën volta a ser reconhecido pelas suas qualidades, agora a nível nacional.

Nas palavras da marca, num comunicado, "esta distinção reconhece as qualidades referenciais do modelo no segmento dos veículos familiares, destacando o seu elevado nível de conforto, espaço interior generoso, tecnologia avançada e soluções de mobilidade eletrificada orientadas para o uso quotidiano das famílias".

A versão ë-C5 Aircross Max combina a reconhecida filosofia de conforto da Citroën com um conjunto completo de avançados equipamentos de segurança, conectividade e assistência à condução.

Conforme já vimos anteriormente, o júri, composto por jornalistas especializados do setor automóvel em representação dos principais órgãos de comunicação nacionais, avaliou os modelos candidatos com base em critérios como design, inovação tecnológica, qualidade, eficiência, desempenho, conforto e adequação às necessidades do mercado nacional.

Neste cenário de avaliação, a ampla gama de propulsores eletrificados do C5 Aircross garante resposta adequada a todo o tipo de utilizações e exigências.

Agora "Familiar do Ano", o Citroën ë-C5 Aircross reforça o posicionamento da marca no desenvolvimento de soluções de mobilidade modernas, eficientes e orientadas para o bem-estar a bordo, consolidando-se como uma referência para quem procura um SUV familiar versátil, confortável e tecnologicamente avançado.