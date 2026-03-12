Combustíveis: preços voltariam a disparar hoje

Os preços dos combustíveis continuam a dar sinais de forte pressão e as previsões mais recentes não são animadoras. Conheça os dados do fecho dos mercados de quarta-feira.

De quarta para quinta-feira, o gasóleo sobe 8 cêntimos e a gasolina 8,5 cêntimos

De acordo com dados do fecho dos mercados de quarta-feira, se os preços fossem atualizados hoje, o gasóleo poderia subir cerca de 8 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 8,5 cêntimos. De referir que só amanhã haverá previsões para o cenário da próxima semana.

Este aumento surge poucos dias depois de uma subida significativa registada no início da semana, o que faz com que o valor acumulado das últimas atualizações já seja bastante expressivo.

Combustíveis: subidas acumuladas já são relevantes

Segundo dados divulgados pelo portal Contas Poupança, o gasóleo já tinha registado um aumento significativo na última atualização, fazendo com que o acumulado ultrapasse os 27 cêntimos. Já a gasolina apresenta um aumento acumulado na ordem dos 15,5 cêntimos por litro.

Com esta tendência, não surpreende que vários postos em Portugal já apresentem preços superiores a 2 euros por litro, algo que começa novamente a tornar-se comum em algumas regiões.

Mesmo pequenas variações podem ter impacto significativo. Por exemplo, num depósito de 50 litros, um aumento de 20 cêntimos por litro representa mais 10 euros por abastecimento, o que pode facilmente significar mais 40 euros por mês para muitas famílias.

Perante este cenário, comparar preços entre postos e evitar abastecer em autoestradas continuam a ser algumas das estratégias mais eficazes para reduzir a fatura final.