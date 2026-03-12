Combustíveis: preços voltariam a disparar hoje
Os preços dos combustíveis continuam a dar sinais de forte pressão e as previsões mais recentes não são animadoras. Conheça os dados do fecho dos mercados de quarta-feira.
De quarta para quinta-feira, o gasóleo sobe 8 cêntimos e a gasolina 8,5 cêntimos
De acordo com dados do fecho dos mercados de quarta-feira, se os preços fossem atualizados hoje, o gasóleo poderia subir cerca de 8 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 8,5 cêntimos. De referir que só amanhã haverá previsões para o cenário da próxima semana.
Este aumento surge poucos dias depois de uma subida significativa registada no início da semana, o que faz com que o valor acumulado das últimas atualizações já seja bastante expressivo.
Combustíveis: subidas acumuladas já são relevantes
Segundo dados divulgados pelo portal Contas Poupança, o gasóleo já tinha registado um aumento significativo na última atualização, fazendo com que o acumulado ultrapasse os 27 cêntimos. Já a gasolina apresenta um aumento acumulado na ordem dos 15,5 cêntimos por litro.
Com esta tendência, não surpreende que vários postos em Portugal já apresentem preços superiores a 2 euros por litro, algo que começa novamente a tornar-se comum em algumas regiões.
Mesmo pequenas variações podem ter impacto significativo. Por exemplo, num depósito de 50 litros, um aumento de 20 cêntimos por litro representa mais 10 euros por abastecimento, o que pode facilmente significar mais 40 euros por mês para muitas famílias.
Perante este cenário, comparar preços entre postos e evitar abastecer em autoestradas continuam a ser algumas das estratégias mais eficazes para reduzir a fatura final.
Andar a pé é o melhor
Não é. O melhor é andar de bicicleta. A pé em menos de 500 kms dás cabo de ums sapatos. De bicicleta com pneus de crosse fazer mais de 5 mil. E vais 3 ou 4X mais rápido.
Não é. A pé em menos de 500 Km estoiras um par de sapatos, e é ser forem umas sapatilhas caríssimas marca XPTO. De bicicleta podes fazer mais de 5.000 com um par de pneus que custa muito menos, e vais três ou quatro vezes mais rápido.
Há uma maneira muito simples de dividir por 3 , por 4 ou por 5 ou a factura do combustível. É praticar a co-viaturagem e encher a lotação do carro para dividir despesas. A (pouca) racionalidade do automóvel está em não circular com lugares vazios.
No meu caso, onde trabalho não tenho com quem dividir boleia, logo… Ou tenho que pedir rescisão do contrato?
Achas que o Tuga vai nessa, reclama e reclama e no dia seguinte volta a fazer a mesma coisa, filas e filas na A5 e IC19, com um mamífero sozinho dentro do carro, assim sempre fica com mais tempo para ver as redes sociais em quanto está parado nas filhas de trânsito.
Falar em possuir viatura própria é conversa de capitalista. Transportes Publicos é a unica solucao
Sim, amanhã é praticamente certo que as previsões para os preços da próxima semana (16 a 22 de março) sejam de subida.
E é certo que vai sair uma portaria a aumentar o desconto no ISP no gasóleo na próxima semana, para compensar o aumento do valor do IVA (nesta semana o desconto é 3,55 cêntimos por litro). Se nessa semana a gasolina também tiver um preço que é mais de 10 cêntimos superior ao da semana de 2 a 6 de março, a mesma portaria também baixa o ISP da gasolina.