Combustíveis: preços voltariam a disparar hoje

· Motores/Energia 12 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. guilherme says:
    12 de Março de 2026 às 10:38

    Enviem a fatura para o Sr. Trump e para quem o apoia.

  2. Zé povinho says:
    12 de Março de 2026 às 10:43

    Andar a pé é o melhor

    • Grunho says:
      12 de Março de 2026 às 11:28

      Não é. O melhor é andar de bicicleta. A pé em menos de 500 kms dás cabo de ums sapatos. De bicicleta com pneus de crosse fazer mais de 5 mil. E vais 3 ou 4X mais rápido.

    • Grunho says:
      12 de Março de 2026 às 11:47

      Não é. A pé em menos de 500 Km estoiras um par de sapatos, e é ser forem umas sapatilhas caríssimas marca XPTO. De bicicleta podes fazer mais de 5.000 com um par de pneus que custa muito menos, e vais três ou quatro vezes mais rápido.

  3. Zé Fonseca A. says:
    12 de Março de 2026 às 11:22

    A culpa e do linux que promove autocracias com telemetrias de dados….por isso os nerds tem tanto medo de usar linux!

  4. Grunho says:
    12 de Março de 2026 às 11:25

    Há uma maneira muito simples de dividir por 3 , por 4 ou por 5 ou a factura do combustível. É praticar a co-viaturagem e encher a lotação do carro para dividir despesas. A (pouca) racionalidade do automóvel está em não circular com lugares vazios.

    • Oi to the world says:
      12 de Março de 2026 às 11:30

      No meu caso, onde trabalho não tenho com quem dividir boleia, logo… Ou tenho que pedir rescisão do contrato?

    • B@rão Vermelho says:
      12 de Março de 2026 às 11:38

      Achas que o Tuga vai nessa, reclama e reclama e no dia seguinte volta a fazer a mesma coisa, filas e filas na A5 e IC19, com um mamífero sozinho dentro do carro, assim sempre fica com mais tempo para ver as redes sociais em quanto está parado nas filhas de trânsito.

    • Toni da Adega says:
      12 de Março de 2026 às 11:52

      Falar em possuir viatura própria é conversa de capitalista. Transportes Publicos é a unica solucao

  5. Max says:
    12 de Março de 2026 às 11:26

    Sim, amanhã é praticamente certo que as previsões para os preços da próxima semana (16 a 22 de março) sejam de subida.
    E é certo que vai sair uma portaria a aumentar o desconto no ISP no gasóleo na próxima semana, para compensar o aumento do valor do IVA (nesta semana o desconto é 3,55 cêntimos por litro). Se nessa semana a gasolina também tiver um preço que é mais de 10 cêntimos superior ao da semana de 2 a 6 de março, a mesma portaria também baixa o ISP da gasolina.

