Irão provoca Trump com vídeo em LEGO criado por IA

Num momento de guerra acesa, o Irão recorreu à Inteligência Artificial (IA) para provocar o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Donald Trump, com um vídeo em LEGO.

Esta semana, o regime iraniano partilhou um vídeo de dois minutos que mostra Donald Trump e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em figuras de LEGO durante a ação conjunta de bombardeamentos dos EUA e de Israel contra o Irão.

O vídeo de propaganda surge num momento em que alguns dos críticos de Trump acusam o Presidente dos EUA de arriscar uma guerra mundial para desviar a atenção global do escândalo dos ficheiros de Jeffrey Epstein, que tem acompanhado a sua administração.

Em LEGO e com recurso à IA, Irão acusa Trump de desviar atenções

No vídeo, publicado pela agência iraniana Tasnim News Agency, Trump e Netanyahu aparecem ao lado de um Satanás em LEGO enquanto observam uma pasta com o título "Jeffrey Epstein File".

Na pasta surge uma figura de Epstein com um fato de preso laranja, ao lado de uma personagem de LEGO de cabelo grisalho.

A figura de Netanyahu ri-se por cima do ombro de Trump, cuja expressão muda para irritação depois de olhar para o ficheiro.

Enfurecido com o que viu nos "Jeffrey Epstein File", o Trump em LEGO carrega num botão vermelho para lançar um míssil, identificado com a bandeira dos EUA.

O vídeo dá a entender que o míssil norte-americano atinge uma escola, numa aparente referência à escola primária em Minab, no sul do Irão, onde 175 alunas e funcionários morreram no primeiro dia da guerra.

Depois de mostrar um soldado em lágrimas, o vídeo ilustra os vários momentos que adensaram o conflito, nos últimos dias, com o Irão a responder ao ataque combinado dos EUA e Israel.

O caso, conhecido como "Ficheiros Epstein", envolve Jeffrey Epstein, um empresário e investidor norte-americano acusado de liderar uma rede de tráfico sexual de menores, que morreu na prisão enquanto aguardava julgamento, em 2019. O Presidente dos EUA Donald Trump conheceu Epstein nos anos 1990 e início dos anos 2000, tendo chegado a conviver com ele em eventos e propriedades. Embora Trump tenha afirmado ter cortado relações com Epstein e nunca ter sido formalmente acusado de crimes no processo, o seu nome aparece em muitos documentos e depoimentos ligados ao caso. Na imagem, uma fotografia de uma estátua que apareceu, no National Mall, em Washington, D.C., perto do Capitólio dos EUA, no dia 10 de março. De nome "King of the World", a escultura tem cerca de 3,6 metros de altura e mostra Donald Trump e Jeffrey Epstein a recriar a famosa cena do filme Titanic, em que os protagonistas estão na proa do navio com os braços abertos.

Nos EUA, há quem concorde com a perspetiva do "desvio de atenções"

Segundo o The Independet, a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez e o deputado republicano Thomas Massie estiveram entre os que acusaram o Presidente Donald Trump de iniciar um novo conflito no Médio Oriente para desviar atenções do caso Epstein.

Ele entrou impulsivamente na Venezuela. Entrou impulsivamente no Irão. Não houve saída nem plano final para nenhuma destas situações. Isso levou a uma maior instabilidade global em todo o lado onde ele intervém.

Disse Ocasio-Cortez ao MeidasTouch, na semana passada, conforme citado, acrescentando que "sempre que ele fez isso, coincidiu com um pico ou uma revelação sobre o que está a acontecer com os ficheiros Epstein".

Na perspetiva da deputada democrata, esta coincidência "não deve ser descartada levianamente".

Por sua vez, Thomas Massie, o congressista do Kentucky que liderou a legislação para divulgar os documentos, afirmou, na mesma linha de raciocínio, que bombardear o Irão "não vai fazer desaparecer os ficheiros Epstein".