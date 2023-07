O stock está a acumular-se… Carros elétricos não estão a sair como a Ford esperava

A Ford está com "um verdadeiro problema em mãos". Aparentemente, a fabricante está a ver o seu stock de carros elétricos a aumentar e a procura a não corresponder à expectativa.

Falamos de carros elétricos e do quão motivadas estão algumas fabricantes para a transição. Contudo, é possível que elas estejam mais entusiasmadas com as baterias do que os próprios clientes.

Um concessionário da Ford revelou que a fabricante está com "um verdadeiro problema em mãos", porque, no Estados Unidos da América, o stock de carros elétricos está a ser superior à procura real dos clientes.

A previsão da Ford foi demasiado otimista, considerando, por exemplo, os recentes cortes de preços anunciados pela Tesla, que têm conquistado os consumidores.

No segundo trimestre de 2023, o inventário disponível do Mustang Mach-E era o dobro do disponível durante o mesmo período do ano passado. As vendas, por sua vez, caíram 21%, em relação ao ano anterior.

Apesar dessa acumulação de stock e de alguns concessionários se estarem a mostrar céticos em relação à estratégia da fabricante - a ponto de terem recusado a adjudicação de novos modelos elétricos -, a Ford vai continuar a investir na eletrificação.

Até 2026, a Ford vai investir 50 mil milhões de dólares no desenvolvimento de carros elétricos, garantindo, já no próximo ano, uma gama de quatro automóveis de passageiros e cinco carrinhas, na Europa.