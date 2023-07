A Tesla tem conseguido crescer de forma única no mercado automóvel. Com os seus carros elétricos a baterem toda a concorrência, mesmo os com motores ICE, a marca tem apresentado resultados financeiros únicos. Os resultados do segundo trimestre de 2023 chegaram agora e mostram que a Tesla volta a bater recordes em todas as áreas.

Vendas de carros elétricos disparam neste trimestre

Apesar de já ter apresentado os dados de vendas de carros elétricos, a Tesla apenas agora apresentou os dados financeiros. Ainda assim, e como já tinha mostrado antes, o segundo trimestre de 2023 foi fantástico para a marca, batendo todos os recordes.

Assim, e durante o segundo trimestre deste ano, a empresa realizou 466.140 entregas de veículos, tendo produzido um total de 479.700 carros elétricos. Estes valores agora apresentados superaram todas as expectativas dos analistas e tiveram a ajuda única da política agressiva de preços que praticou.

Além disso, e no campo financeiro, a Tesla apresentou uma receita de 24,927 mil milhões de dólares e um lucro bruto total de 4,533 mil milhões de dólares. Estes valores representam um crescimento de 7% face ao ano mesmo período do ano passado.

Q2 Shareholder Update https://t.co/rd0ILdpzRL



—



Highlights



In Q2, we produced a record number of vehicles, thanks to ongoing ramps of our new factories & strong performance of Shanghai & Fremont.



Cybertruck equipment installation at Giga Texas is in progress, with deliveries… — Tesla (@Tesla) July 19, 2023

Resultados financeiros da Tesla foram únicos

Do que foi revelado na sua apresentação de resultados, a receita principal da empresa cresceu 46% para 21,27 mil milhões de dólares. O modelo mais recente da Tesla, o Model Y foi carro elétrico mais vendido do mundo no segundo trimestre de 2023.

Em termos práticos, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização atingira os 4,653 mil milhões de dólares. Este valor apresentado agora representa um crescimento de 21% face ao mesmo período do ano passado.

Com estes resultados, a Tesla volta a mostrar que está numa posição única no mercado automóvel e em especial no campo dos elétricos. Com resultados financeiros sempre crescentes, a sua valorização em bolsa será uma realidade, reforçando o potencial da empresa. Com a Cybertruck a chegar, certamente que os resultados vão crescer ainda mais nos próximos meses.