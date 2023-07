A Tesla tem estado a adotar uma política muito agressiva de preços para a venda dos seus carros elétricos. A marca quer aumentar a sua frota e assim conquistar ainda mais mercado, provando estar entre os maiores. Essa política mostra-se agora acertada com os números do segundo trimestre de 2023 onde voltou a bater recordes de vendas de carros elétricos.

Todos conhecem a estratégia agressiva da Tesla e como a marca quer conquistar o mercado dos carros elétricos. As vendas não têm parado de crescerem e não apenas no mercado dos EUA. Também na Europa e na Ásia tem crescido de forma exponencial.

Depois de termos visto um primeiro trimestre de 2023 onde a marca conseguiu entregar 422.000 veículos, este cenário repete-se. No segundo trimestre de 2023 a Tesla voltou a mostrar que está de forma muito forte beste mercado e ultrapassou todas as expetativas e os números anteriores.

Do que a marca revelou agora, e no segundo trimestre deste ano, a Tesla conseguiu entregar mais de 466.000 carros elétricos. Este valor coloca a marca numa posição única e reforça a sua posição, quer neste mercado, quer no mercado geral de venda de automóveis.

Produção Entregas Model S/X 19.489 unidades 19.225 unidades Model 3/Y 460.211 unidades 446.915 unidades Total 479.700 unidades 466.140 unidades

Em termos práticos, os carros de topo da marca representaram a fatia menor das suas vendas e produção. Assim, temos a produção de 19.489 carros elétricos e uma entrega de 19.225 unidades do Model S/X.

No extremo oposto, temos os modelos que mais interessa parecem despertar nos consumidores. Falamos do Model 3/Y, em que a produção atingiu as 460.211 unidades destes carros elétricos. Em termos de vendas, estes dois modelos atingiram o patamar das 446.915 unidades.

A Tesla está agora com 888.000 veículos entregues durante o primeiro semestre de 2023. Precisará de menos de 1 milhão de veículos entregues no segundo semestre para atingir sua meta de 1,8 milhões de carros elétricos entregues em 2023.