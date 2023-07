A Xiaomi tem procurado manter os seus smartphones atualizados, não apenas nas novas versões, mas também no que toca a novas funcionalidades. Ainda que o consiga, de forma periódica tem de retirar smartphones da lista de atualizações. Esta foi atualizada e há 10 novos smartphones a perder suporte. Será que o seu está nesta lista?

A gestão dos equipamentos da Xiaomi é feita de forma constante e sempre para garantir aos utilizadores o máximo do desempenho. Tenta que estes ofereçam o melhor e da forma mais rápida, para assim continuarem a agradar aos utilizadores, com as suas prestações e desempenho.

Infelizmente, estes não podem ser mantidos de forma permanente e eterna. É assim que acabam por se descontinuados e ver o suporte terminado. A somar a isto temos ainda o fim das atualizazções, colocando-os numa posição exposta a problemas com o Android e a MIUI.

A lista é mantida de forma atualizada e permanentemente pela Xiaomi, que garante ter presente os seus smartphones que perderam o suporte da marca. Aqui podem ser consultados quais os equipamentos que deixaram de ter atualizações, quer da MIUI, quer de segurança.

Esta lista foi agora atualizada e mostra 10 novos smartphones que a Xiaomi colocou em pausa no que toca às atualizações. Esta parece focar-se maioritariamente nos modelos Redmi, havendo ainda um POCO presente. Aparentemente não há modelos Xiaomi na lista atualizada pela marca.

Redmi Note 9 (ID)

Redmi 9 (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi 10X Pro (CN)

Redmi K30i 5G (CN)

POCO F2 Pro (GLOBAL)

Como descrito pela Xiaomi na sua página dedicada ao EOS (End of Support), de agora em diante, estes equipamentos deixam de ter atualizações. Os utilizadores devem garantir este processo, preferencialmente com uma das muitas ROMs disponíveis para trazer novas versões do Android.