O Bard, a IA da Google, começa a ganhar o seu espaço e como tal também começa a ser questionado pelos utilizadores. As perguntas são ainda óbvias, mas tem já os primeiros desafios em mãos. O mais recente veio com uma simples pergunta: Prefere o iOS ou o Android? A resposta, acabou por surpreender a maioria.

Como não podia deixar de ser, o Bard começou a ser avaliado pelos utilizadores. Estes tentam explorar esta IA e obter mais do que as simples respostas do dia a dia. Procuram enganar o sistema e obter indicações que vão para lá do esperado.

Isso aconteceu agora, com uma simples pesquisa que seria de resposta simples, direta e até a revelar a tendência do Bard. Quando questionado sobre se preferia o iOS ou o Android, a resposta ficou longe do esperado, quem sabe revelando uma tendência para dizer a verdade, ou talvez não.

Google Bard prefers iOS over Android lol pic.twitter.com/z8DxcbvaZV — Junaid Abdurahman (@junaidxabd) June 27, 2023

A resposta foi direta para o iOS, tendo ainda assim sido justificada pelo Bard da Google. A IA da gigante das pesquisas não se limitou a dar uma resposta e apresentou também as razões para essa escolha. Apontou a simplicidade e a segurança do iOS como as principais causas.

Curiosamente, há uma aparente razão para esta escolha e para a resposta apresentada. Como foi mostrado mais tarde, tudo depende da forma como esta questão é colocada e como estes modelos de IA foram ensinados a dar as respostas. Bastou mudar a ordem do Android e do iOS na pergunta para tudo ser diferente.

Just see the prompts pattern about (iOS vs Android) here on Google Bard. pic.twitter.com/rCT67MMCq2 — Rajesh↙️ (@iamrajeshjena) June 28, 2023

Ainda mais curiosa é a posição do ChatGPT, que foi acedido pelo Bing Chat. Esta IA preferiu apresentar-se neutra e não assumiu uma preferência sobre estes dois sistemas concorrentes. Provavelmente esta IA está mais treinada e rejeita este tipo de questões, sabendo da sua sensibilidade.

Ainda assim, é interessante ver que a Google não usou a sua influência para determinar a preferência pelo Android, um produto seu. A decisão parece então ficar nas mãos dos utilizadores, até porque a Google parece ter mudado o Bard para não responder a estas questões.