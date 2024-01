Estes são os smartphones Android com melhor desempenho na atualidade

Todos os meses temos o ranking dos smartphones Android mais poderosos do momento. Esta é uma lista fornecida pela Antutu e resulta das muitas avaliações que a sua app faz. O final de dezembro de 2023 não foi exceção e eis que surge a lista dos smartphones Android com melhor desempenho na atualidade.

Smartphones Android com melhor desempenho na atualidade

Ainda que não seja uma avaliação essencial, o desempenho de um smartphone Android é um elemento muito tomado em conta. Em especial, os utilizadores gostam de saber os resultados das apps de benchmark para poderem escolher de forma sustentada com dados.

A lista de dezembro de 2023 da Antutu mostra que tem um novo líder. Esta posição é assumida firmemente pelo novo smartphone da OnePlus. Falamos do OnePlus 12, lançado na primeira semana de dezembro. Parte desta posição vem do SoC Snapdragon 8 Gen 3, mas tem também a ajuda do sistema de arrefecimento que usa uma câmara de vapor de 9.140 mm² integrada e que ajuda o SoC.

Na segunda posição temos o Vivo X100, que ficou na mesma posição no mês passado também contra o Red Magic 9 Pro+. Este smartphone conta com o SoC Dimensity 9300, o que vem mostrar que a MediaTek está já entre as escolhas dos fabricantes para os smartphones de topo.

O SoC conta muito para a Antutu e a lista mostra isso

Um destaque deste mês vai para a terceira posição da lista. Falamos do iQOO Neo 9 Pro, que não sendo um topo de gama, é oferecido por um preço acessível. Ainda assim, mantém-se com uma pontuação média de 2.181.443 pontos, cortesia do SoC Dimensity 9300. É provável que este dispositivo atraia clientes que buscam uma opção económica dedicada aos jogos.

Por fim, e continuando no tema do gaming, temos o Red Magic 9 Pro +, que foi o número 1 no mês passado. Este smartphone caiu para a posição número 6. Isso provavelmente aconteceu porque o seu desempenho caiu cerca de 40.000 pontos em comparação com o mês passado.

Com parte destes smartphones a chegar em breve ao mercado global, certamente que o seu desempenho irá alterar outras listas. São uma adição importante à oferta Android, que assim volta a subir no campo do desempenho em todas as frentes.