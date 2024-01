A Netflix aposta em monetizar ainda mais o seu serviço, garantindo aos utilizadores várias formas de aceder ao streaming e a todos os extras que tem disponíveis. Com uma aposta grande nos jogos, o serviço de streaming mais usado na Internet quer agora mudar novamente a sua proposta. A ideia é, aparentemente, trazer publicidade para os seus jogos.

Mudança de peso nos jogos da Netflix

A grande mudança da Netflix aconteceu em 2022. Foi nessa altura que criou um plano baseado em publicidade, que usa em alguns países e que tornou disponível em alguns países. Foi a forma encontrada para diminuir o valor da mensalidade e atrair utilizadores, que acabaram pode ter problemas com contas partilhadas.

Com uma aposta grande nos jogos, a Netflix poderá em breve trazer mais uma mudança de peso para o seu serviço. Do que é avançado pelo The Wall Street Journal, em breve o mesmo modelo de publicidade poderá ser aplicado a estas propostas que não param de crescer.

Os jogos chegaram ao Netflix como um complemento para os utilizadores que tinham uma assinatura e não traziam nenhum custo adicional associado. Esta mudança agora falada vem mudar o paradigma e a forma com estes jogos são oferecidos aos utilizadores deste serviço.

Publicidade chega ao serviço de streaming

Com esta mudança, a Netflix quer ganhar dinheiro com os jogos, algo que até agora não acontecia diretamente. Assim, a empresa começou a discutir algumas mudanças, incluindo oferecer compras no aplicativo, cobrar por alguns jogos mais ambiciosos ou incluir anúncios no catálogo disponível para assinantes do plano com anúncios.

Esta trata-se de informação proveniente de fontes internas consultadas pelo jornal americano, mas não há confirmação oficial como acontece na maioria destas situações. As mudanças na mecânica de oferta dos Jogos Netflix podem ou não ocorrer. Porém, deve ser esquecido que a relação entre a Netflix e a publicidade mudou nos últimos tempos.

Com mais de 50 títulos disponíveis, a aposta da Netflix nesta área tem crescido nos últimos meses. A chegada do GTA e outras propostas de peso mostram como estes vão passar a ter um peso muito grande neste serviço. A mudança para um cenário com publicidade mostra que este é mesmo um caminho que veio para ficar no futuro.