Com uma aposta grande nos carros elétricos, a Volkswagen quer criar as propostas que melhor se ajustam ao mercado. Com vários modelos já a circular nas estradas, a fabricante alemã procurava criar uma proposta mais acessível e barata. O Volkswagen ID 2all era esperado já em 2025, mas tudo indica que terá sido adiado para ser revelado muito mais tarde.

São várias as marcas que procuram desenvolver um carro elétrico de custo reduzido. Será esta a proposta que irá realmente massificar estas tecnologias e abrir os elétricos a todos os condutores, que assim conseguem comprar uma viatura nova, já com foco na poupança e na defesa do ambiente.

A Volkswagen é uma destas marcas, tendo já revelada a sua proposta para este campo do mercado, focado no fator preço. O ID 2all será este carro elétrico para o povo, com um preço que se anunciou originalmente estar próximo dos 25 mil euros, pelo menos no mercado europeu.

Agora, e segundo o que anunciou a revista Auto Motor und Sport, o carro elétrico com base no ID.2all já não começará a ser produzido em 2025. A nova data agora avançada é bem mais tarde, sendo apontada para, pelo menos, maio de 2026.

A razão para este reagendamento foi também conhecida e está associada à recente norma Euro 7, que foi recentemente aprovada pelo Conselho e Parlamento Europeu. Esta não será tão severa e permitirá prolongar a vida dos veículos menores com motores de combustão por mais algum tempo.

Assim, e após pressões por parte da indústria, os países da União Europeia concordaram em manter as atuais condições de teste e limites de emissões da norma Euro 6. Isso significa que os automóveis pequenos com motores de combustão interna podem continuar a ser produzidos sem a necessidade de atualizações dispendiosas que os tornariam economicamente inviáveis.

Com este prolongamento, a Volkswagen deverá manter as suas propostas por mais tempo, deixando de parte o carro elétricos baseado no ID 2all. Esta informação ainda necessita de ser confirmada junto do fabricante alemão, mas tudo aponta para ser algo real.