Usar osciladores para gerar energia nos barcos a partir das ondas

Entramos numa época em que tudo poderá servir para produzir energia. Um novo sistema nos navios utiliza o movimento das ondas para gerar eletricidade, contribuindo para a descarbonização do sector marítimo.

O transporte marítimo é fundamental para o comércio global, mas também é responsável por aproximadamente 3% das emissões globais de gases com efeito de estufa.

Neste contexto, investigadores do Shanghai Ship and Shipping Institute, parte do grupo líder COSCO Shipping, desenvolveram um sistema inovador que poderá reduzir significativamente a pegada de carbono dos navios.

Aproveitar o poder das ondas para tornar os barcos mais ecológicos

A ideia por detrás desta inovação é surpreendentemente simples, mas extremamente eficaz. Os navios, ao viajarem pelos mares, estão constantemente em movimento devido às ondas. Este movimento, muitas vezes visto como um incómodo ou um perigo, foi analisado pelos investigadores como uma valiosa fonte de energia renovável.

Como tal, a ideia é utilizar osciladores que irão exploram os movimentos verticais e horizontais do navio, transformando a energia cinética das ondas em energia elétrica.

O sistema consiste numa estrutura firmemente fixada ao navio, com um corpo oscilador que se pode mover ao longo da estrutura, uma mola para suspender o oscilador e um cilindro hidráulico ligado à parte inferior do oscilador. Esta configuração permite que o oscilador se mova em resposta aos movimentos do mar, bombeando óleo através de um dispositivo de extração de energia hidráulica para gerar eletricidade.

As ondas são poderosas fontes de energia

A proposta do oscilador de ondas surge num momento crucial, em que o sector marítimo enfrenta desafios imensos na corrida à descarbonização. Uma corrida que aguça o engenho, conduzindo também a novas soluções de utilização de elementos naturais (como é o caso do vento). Esta tecnologia não só oferece uma fonte de energia renovável, como também ajuda a reduzir a dependência dos motores dos navios em relação aos combustíveis fósseis, empurrando a indústria para um futuro mais verde.

Para além da produção de energia, este sistema oferece um benefício adicional: atua como um amortecedor dos movimentos do navio. Ao reduzir a rotação, a inclinação e a guinada, os osciladores podem melhorar significativamente a segurança no mar, especialmente em condições climatéricas adversas com ondas altas.

A investigação, publicada na revista Renewable Energy, está ainda na sua fase inicial. Os investigadores realizaram vários testes de simulação para aperfeiçoar o design e otimizar a eficiência. A próxima etapa será o teste num tanque de ondas, um passo crucial para avaliar a viabilidade prática e a eficiência energética do sistema em condições reais.

A abordagem inovadora dos osciladores de ondas representa uma revolução promissora no domínio das energias renováveis e da segurança marítima. Com a implementação correta e um maior desenvolvimento, esta tecnologia poderá tornar os navios mais auto-suficientes em termos energéticos, mas também contribuir significativamente para a luta contra as alterações climáticas, abrindo caminho para um futuro marítimo mais sustentável e seguro.