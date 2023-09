Médios do carro só se ligam de noite? O que diz a lei…

Acha que só deve ligar os médios do seu carro quando está escuro? Ou ligar apenas para se fazer notar que o seu carro tem luzes xénon ou LED? Saiba o que diz o Código da Estrada.

Quando deve ligar os médios do seu carro?

De acordo com uma publicação da GNR, ligue os médios sempre que as condições de visibilidade o justificarem, não só durante a noite, mas também ao anoitecer ou amanhecer, e, ainda, durante o dia sempre as condições meteorológicas ou ambientais o exijam.

Não se esqueça que as luzes diurnas, bem como as de presença, cumprem apenas o propósito de ajudar os outros condutores a notarem a presença de outro carro durante o dia, mas não substituem a utilização das luzes de cruzamento, conhecidas como médios.

O desrespeito por esta regra, prevista no Art.º 61 do Código da Estrada, constitui uma contraordenação grave que, para além do valor da coima (30€ a 150€), implica uma sanção acessória de inibição de condução, de um mês a um ano, bem como a subtração de dois pontos ao condutor.