Apple: Divulgados pormenores da próxima grande atualização da Siri

A Apple está a preparar-se para revelar uma Siri completamente renovada na WWDC 2024, em junho. Uma nova assistente há muito aguardada chegará com novos recursos de IA generativa que veremos no iOS 18 em aplicações como Apple Music, Mensagens, Xcode e muito mais. Será que finalmente a Siri vai ser uma assistente "a sério"?

Recentemente, soube-se que a gigante de Cupertino teria feito grandes progressos relativamente à integração do Ajax, o seu LLM, na Siri. Um movimento que integraria funções de IA generativas na assistente de dispositivos Apple para torná-la muito mais inteligente do que tem sido até agora. Se é que até agora se pode dizer que é inteligente!

Finalmente agora a Siri terá utilidade

Se estes rumores, que nos chegam do reputado utilizador yeux1122 quando se trata de rumores sobre a Apple, forem verdadeiros, a Apple revelará a Siri completamente renovada no seu evento para developers WWDC 2024. E tudo aponta para que seja um evento com muitas surpresas com Inteligência Artificial.

Diz-se também que a Siri será mais personalizável e com a capacidade de ter conversas naturais. Por último, acredita-se que seja melhor do que o atual ChatGPT 3.5.

Eis um resumo do que poderá chegar à assistente da Apple dentro de alguns meses:

A Siri terá uma IA generativa graças ao modelo Ajax, um modelo de linguagem que a Apple tem vindo a treinar há anos.

Personalização e capacidade de manter conversas naturais.

Novo serviço de criação da Apple: poderá estar relacionado com a integração prevista com a aplicação Atalhos, com a possibilidade de pedir ao assistente que crie atalhos para nós.

Gestão eficiente em vários dispositivos: cada dispositivo poderá armazenar as conversas da Siri de cada um.

Acredita-se também que as novas funcionalidades estarão disponíveis em todos os dispositivos, o que sugere que a nova versão da Siri irá reter informações de conversação de um dispositivo para outro. Diz-se também que irá incluir um novo serviço de criação específico da Apple, que poderá estar diretamente relacionado com a integração da Siri com a aplicação Atalhos prevista para o iOS 18.

E a Siri seria apenas o início, pois também há rumores de que a Apple está a trabalhar num software capaz de gerar imagens, vídeos ou cenas em 3D. Veremos onde tudo isto vai parar, mas é evidente que este ano será o ano da IA para a Apple.