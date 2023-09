Apple pensa que o seu “Ajax GPT” será mais poderoso do que o ChatGPT

Embora a Apple se considere o seu concorrente mais próximo, viu-se obrigada a aumentar os seus investimentos na inteligência artificial (IA) generativa, especialmente com o chatbot ChatGPT da OpenAI a ocupar o centro das atenções. Agora, afirma que o seu Ajax GPT será mais potente do que o GPT-3.5 da OpenAI.

A Apple tem estado a fazer experiências com IA muito antes de a corrente de chatbots ter entrado em cena. O chefe de IA da Apple, John Giannandrea, formou há quatro anos uma equipa para desenvolver IA de conversa, muito semelhante ao ChatGPT. Uma das equipas que trabalha na Apple tem cerca de 16 trabalhadores, incluindo vários antigos engenheiros da Google, e é dirigida por Giannandrea.

A empresa tem vindo a utilizar a IA noutras áreas, como os Apple Watches, que têm deteção de quedas e de colisões e monitorizam os batimentos cardíacos do utilizador. E, claro, a Apple tem o seu assistente de voz com IA - a Siri, que, de acordo com o relatório do The Information, vai ser alvo de uma remodelação.

O objetivo é que os utilizadores do iPhone possam dar comandos à Siri para automatizar tarefas que envolvam vários passos.

A tecnologia, por exemplo, pode permitir que alguém diga ao assistente de voz Siri do seu telemóvel para criar um GIF utilizando as últimas cinco fotografias que tirou e enviá-lo por SMS a um amigo. Atualmente, um utilizador de iPhone tem de programar manualmente as ações individuais.

Diz o relatório.

As equipas da Apple estão a trabalhar em vários modelos e em ferramentas para criar vídeo, imagens e respostas de texto a perguntas. Outra equipa está a trabalhar num chatbot que "interage com os clientes que utilizam o AppleCare", refere o relatório.

Ajax mais potente do que GPT-3.5 da Open AI

A empresa liderada por Tim Cook está a criar um modelo de linguagem de grande dimensão (LLM) denominado "Ajax", que competirá diretamente com o GPT-3 e o GPT-4 da OpenAI, o Bert e o LaMDA da Google, o LLaMa-1 e o LLaMa-2 da Meta.

A Apple já tem um chatbot a que a empresa chama "Apple GPT", que funciona com Ajax e é utilizado internamente pelos funcionários da Apple para a criação de protótipos de produtos. O Ajax terá sido treinado com base em mais de 200 mil milhões de parâmetros e afirma que é mais potente do que o GPT-3.5 da OpenAI.

Embora toda esta informação tenha sido reunida por repórteres que falaram com pessoas dentro da empresa, resta saber se a Apple irá anunciar quaisquer ferramentas, modelos ou serviços de IA generativa a 12 de setembro, quando apresentar o iPhone 15.

Leia também...