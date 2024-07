Esta funcionalidade na app Palavras-passe do iOS 18 poderá um dia torná-la obsoleta

A nova aplicação "Palavras-passe" da Apple no iOS 18 tem como objetivo fornecer um local seguro e conveniente para salvar todas as suas passwords importantes. No entanto, existe uma funcionalidade chave que poderá eventualmente tornar a aplicação obsoleta: atualizações automáticas de passkeys.

As passkeys são o futuro das passwords

As passkeys (ou chaves-passe, como chama a Apple) são a grande aposta da empresa na evolução futura das passwords. Essencialmente, as passkeys são uma alternativa às passwords, mas atualmente só estão disponíveis num número limitado de sites e aplicações.

Quando suportada, uma passkey é um início de sessão único que não requer a criação de um nome de utilizador e de uma password. Em vez disso, utiliza a autenticação biométrica do Face ID ou Touch ID do dispositivo Apple para criar a sua conta.

Essencialmente, as passkeys eliminam a necessidade de criar ou memorizar diferentes inícios de sessão para diferentes sites - semelhante ao sistema "Iniciar sessão com a Apple" existente que muitos sites suportam.

As passkeys também são mais seguras do que as passwords. Uma vez que os dados biométricos são armazenados localmente no dispositivo, não são vulneráveis a violações de dados, fugas de informação, pirataria informática ou tentativas de phishing, como acontece com as passwords.

Eis como a nova app Palavras-passe no iOS 18 está configurada

Uma das melhores funcionalidades da aplicação Palavras-passe é algo que fará com que dependa muito menos da app. Quando as passkeys são suportadas por um determinado site ou aplicação, a aplicação Palavras-passe pode detetá-lo automaticamente e atualizar as suas informações de início de sessão existentes para uma passkey.

Com o tempo, isto significa que a sua coleção de passwords será gradualmente substituída por passkeys. É importante salientar que as suas passwords guardadas não serão realmente removidas da aplicação. Todos os seus dados permanecerão intactos, a menos que os elimine manualmente.

Mas, a seu tempo, com cada vez mais sites a suportarem passkeys, a sua necessidade de utilizar essas passwords guardadas deverá diminuir bastante.

As atualizações de passkeys ocorrem automaticamente, sem que seja necessário fazer nada. Mas se não quiser que os seus logins sejam atualizados, pode desativar a funcionalidade da seguinte forma: vá a "Definições" > "Aplicações" > "Palavras-passe" e desative a opção "Permitir atualizações automáticas de chaves-passe".

As atualizações automáticas de passkeys são uma funcionalidade fantástica, e uma funcionalidade que irá fornecer cada vez mais valor ao longo do tempo, à medida que as passkeys se tornam mais difundidas na Web.

A funcionalidade também serve para evitar qualquer potencial confusão que possa ser causada pela criação de novas contas com passkeys em sites onde já existem contas baseadas em passwords. Sem esta funcionalidade, os utilizadores poderiam, sem saber, encontrar-se com várias contas em vários sites - mas graças às atualizações automáticas, isso deverá acontecer com muito menos frequência.

Embora a funcionalidade de atualização automática de passkeys seja um avanço significativo e acrescente valor à aplicação a curto prazo, o seu sucesso pode eventualmente levar à redução da dependência de soluções tradicionais de gestão de palavras-passe, como a própria aplicação Palavras-passe. Esta funcionalidade tem o potencial de tornar a aplicação obsoleta ao longo do tempo.

