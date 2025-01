É o adeus ao iPhone SE? Apple pode mudar o nome deste iPhone

Há muitos meses que as informações e os rumores sobre o novo iPhone SE se têm vindo a acumular. Espera-se que chegue em breve a sua renovação, algo esperado há já muito tempo. A grande novidade agora, que ainda terá de se confirmar, é mesmo a mudança de nome deste smartphone. É o adeus ao iPhone SE e a chegada do iPhone 16E.

É o adeus ao iPhone SE?

Um detalhe interessante surgiu sobre o modelo acessível do iPhone SE de quarta geração da Apple. Segundo as últimas informações, o nome do smartphone poderá passar a ser “iPhone 16E”, abandonando a marca “SE” utilizada até agora. Com esta mudança de nome, este smartphone será incluído de forma mais formal na linha principal de produtos da Apple, em vez de ser um modelo separado.

Em primeiro lugar, o iPhone 16E será muito semelhante ao modelo do iPhone 14 em termos de design. O dispositivo virá com um botão de ação programável e ecrã OLED. No entanto, infelizmente, a funcionalidade Dynamic Island utilizada nos modelos Pro não será incluída neste modelo e o design tradicional de entalhe continuará a ser utilizado.

Apple pode apresentar o iPhone 16E

As opções de cor serão limitadas ao preto e branco. Afirma-se também que nos designs CAD do dispositivo, o orifício da câmara pode variar dependendo das diferentes escolhas de design. Por exemplo, em alguns designs, o orifício da câmara foi concebido para incluir uma abertura maior e incluir o flash LED.

Na verdade, o objetivo da nova mudança de nome da Apple é criar uma identidade de marca mais consistente para os seus modelos acessíveis. Esta abordagem segue uma estrutura semelhante ao de outros players do mercado, como a série Pixel "A" da Google e a série Galaxy S "FE" da Samsung. Desta forma, os consumidores verão os modelos acessíveis como parte da linha principal de produtos.

Mudança importante neste smartphone

Pensa-se que o novo modelo iPhone 16E da Apple aumentará a concorrência na categoria de smartphones acessíveis. Este dispositivo, que chama a atenção pelas suas características inovadoras e design simples, pode agradar a uma vasta gama de utilizadores quando for lançado.

Ao mesmo tempo, a Apple irá unificar a sua linha de smartphones, não mantendo duas entidades separadas. Para os utilizadores será também mais natural este equipamento, por passar a ser mais um elemento da família do iPhone.