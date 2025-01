Lançamento de nova triagem digital no SNS 24

A Linha SNS 24 deu mais um passo na modernização do atendimento em saúde, com o lançamento de uma triagem digital para sintomas respiratórios agudos, disponível para utentes com idade igual ou superior a 18 anos.

Esta inovação foi desenvolvida para melhorar a capacidade de resposta em períodos de elevada procura, mantendo os elevados padrões de segurança clínica e processual que caracterizam o SNS 24.

Como funciona a nova triagem digital no SNS 24

Quando um utente liga para o SNS 24, seleciona a opção de sintomas respiratórios e tem mais de 18 anos. Depois, será convidado para um atendimento digital mais rápido através da triagem digital. Após identificação com o número de utente, receberá um SMS com um link e código para acesso ao portal de triagem.

São várias as vantagens para utentes:

Maior rapidez e eficiência no atendimento, principalmente nos períodos de maior procura;

Segurança e confiança no processo, com orientações personalizadas e acompanhamento em todas as etapas;

Acesso a soluções digitais integradas com os canais do SNS 24, promovendo comodidade e facilidade de uso;

Reforço da qualidade no atendimento, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem nas situações mais complexas.

A triagem digital reflete o contínuo compromisso e empenho das equipas do SNS 24 em encontrar soluções inovadoras para aumentar a capacidade de atendimento, sempre com o objetivo de assegurar a qualidade e segurança no cuidado ao utente. A utilização da tecnologia, aliada ao acompanhamento humano, representa mais um passo na transformação digital do SNS 24, permitindo-nos responder aos desafios de forma eficaz e acessível.