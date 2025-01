BYD faz história ao passar dos 4 milhões de veículos elétricos e híbridos vendidos em 2024

Com uma presença crescente no mercado, a BYD mostra uma posição única, ao bater-se de frente com os fabricantes tradicionais e com as novas referências do mercado. Esta marca tem crescido de forma única e agora mostrou-se novamente, ao passar marca dos 4 milhões de veículos elétricos e híbridos vendidos em 2024.

BYD faz história ao passar dos 4 milhões de veículos

A BYD fez história como a primeira empresa a ultrapassar o limite de vendas anuais de 4 milhões de veículos elétricos e híbridos. A empresa entregou 4,3 milhões destes veículos em 2024. Isto significa um aumento de 42 por cento em comparação com os 3 milhões de unidades vendidas no ano anterior.

Esta marca apresentou um desempenho inesperado no último mês do ano e realizou mais de 514 mil entregas. Isto inclui 1,7 milhões de veículos elétricos, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. No entanto, o maior desempenho da empresa foi o segmento híbrido, que aumentou uns impressionantes 72,8 por cento, para 2,4 milhões de veículos, em comparação com 1,4 milhões em 2023.

O foco estratégico da BYD na eletrificação também deu frutos. Os veículos elétricos representam agora 42% do total das suas vendas. A empresa deixou de produzir carros a gasolina nos últimos anos e dedicou os seus recursos a modelos que incluem tecnologias elétricas a bateria, híbridas e elétricas de célula de combustível.

Mais 42% de veículos elétricos e híbridos vendidos em 2024

O crescimento internacional da BYD é notável. Em dezembro, as exportações aumentaram 58 por cento, atingindo os 57 mil 154 veículos. Durante o ano, as vendas internacionais da BYD aumentaram 71,9 por cento em relação a 2023, atingindo 417.204 veículos.

A BYD é também o segundo maior fabricante de baterias na China. A empresa fornece baterias a gigantes da indústria como a Tesla e a Toyota. Esta diversificação de ofertas garante ao mesmo tempo uma presença em toda a cadeia de fornecimento deste mercado.

Com um desempenho ímpar em 2024, espera-se que em 2025 seja ainda melhor para a marca. A BYD certamente que continuará a crescer na China, mas a sua grande aposta será no crescimento nos mercados internacionais, querendo aumentar mais a sua presença.