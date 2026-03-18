Na China, powerbanks móveis carregam carros elétricos em qualquer lugar de estacionamento

Se dúvidas houvesse de que a China já vive no futuro, eis mais um argumento: por lá, robôs móveis de carga transformam qualquer lugar de estacionamento num ponto de carregamento para veículos elétricos.

De nome powerbank móvel, uma unidade de carregamento compacta e autónoma está a aliviar um problema dos proprietários de veículos elétricos num bairro antigo de Nanning, oferecendo carregamento on-demand sem necessidade de dispendiosas obras de infraestrutura.

Segundo o jornal chinês Nanning Evening, os residentes de Linliqiao Jiayuan, uma comunidade com mais de 400 veículos elétricos, podem agora chamar um robô de carregamento inteligente através de uma aplicação no telemóvel.

Com cerca de 1,5 metros de altura e equipado com uma bateria de aproximadamente 100 kWh, o dispositivo desloca-se até ao carro estacionado e inicia o carregamento rápido em poucos minutos.

Conforme mencionado pelo CarNewsChina, um veículo com apenas 10% de carga pode ser recarregado em cerca de 40 minutos a uma hora.

Estacionar em casa e carregar o carro, sem necessidade de ir a postos de carregamento. Poupa tempo e esforço, e a eletricidade é barata.

Afirmou uma residente local identificada como Liu.

O gestor do projeto destacou outra vantagem: a solução não exige alterações na rede elétrica nem ocupa lugares de estacionamento fixos, o que a torna especialmente atrativa para complexos habitacionais mais antigos, onde limitações físicas têm dificultado a instalação de carregadores.

Segundo os operadores, este tipo de robô, que funciona sob pedido, resolve o problema de "o carro ter de encontrar um posto", transformando o carregamento num processo pontual e orientado para o serviço.

Powerbank móvel desloca-se até ao carro elétrico

O Energy Tank, da empresa Eraergy, é descrito por esta como uma reformulação completa que combina células de armazenamento, um chassis móvel e controlo inteligente numa unidade de energia e carregamento que pode ser chamada conforme necessário.

De acordo com o site oficial, o Energy Tank está disponível em três modelos com capacidades de 30 kWh, 100 kWh e 200 kWh, com uma potência máxima de descarga até 120 kW.

A empresa está, também, a expandir o modelo de carregamento móvel para hotéis, áreas de serviço em autoestradas e centros logísticos.

Em operações logísticas, parceiros como a SF Express têm utilizado carregadores móveis para recarregar veículos durante períodos de carga ou espera, evitando perdas de tempo em filas.

A gigante global de baterias CATL atua, também, neste setor, segundo o mesmo órgão de comunicação. Uma subsidiária lançou um produto deste tipo chamado CharGo, que foi utilizado em várias áreas de serviço de autoestradas por toda a China durante o Spring Festival do ano passado, ajudando a reduzir a pressão sobre os pontos de carregamento durante o pico festivo.