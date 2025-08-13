iPhone 17 Pro ainda não foi lançado, mas o clone Android já está à venda

Esta é uma situação que nos habituámos a ver todos os anos. Mesmo antes do iPhone 17 Pro ser lançado, começaram a surgir os seus clones. É uma forma que muitos encontram de ter este equipamento antes do tempo. Claro que o iPhone 17 Pro com Android parece uma cópia exata, mas tem todas as lacunas que se podemos lembrar.

Clone do iPhone 17 Pro à venda

Com o aguardado iPhone 17 Pro da Apple a ser oficialmente revelado daqui a cerca de um mês, uma réplica quase perfeita do dispositivo chocou o mundo da tecnologia. Apesar de ser baseado no Android, o clone, que imita a interface do iOS e o design da Apple que foi divulgado, atraiu uma atenção considerável por ter sido lançado antes do original.

Imagens partilhadas por Sonny Dickson no X revelam o tamanho do aparelho falso. À primeira vista, o clone parece indistinguível do original, exibindo o icónico wallpaper da Apple e uma interface de utilizador inspirada no iOS 18. No entanto, isto é apenas uma ilusão. Na sua essência, reside um sistema operativo Android modificado.

O design do clone, incluindo o módulo da câmara, a estrutura do chassis e as linhas industriais, coincide com todas as fugas de informação e relatos até à data. Nas últimas semanas que antecederam o lançamento, os ficheiros CAD preparados para os fabricantes de capas, mostrando as dimensões e o design final do dispositivo, estão a ser divulgados online.

Modelo corre versão iOS do Android

Além disso, os fabricantes de falsificações utilizam estas informações valiosas para desenvolver clones. Estas imitações são particularmente populares em mercados onde o iPhone oficial são proibitivamente caros ou indisponíveis. Os consumidores veem estes clones como uma forma barata de alcançar a estética e o estatuto da Apple sem pagar o preço total.

Os fabricantes de falsificações utilizam componentes de hardware de menor custo e sistemas Android para criar dispositivos que parecem premium à primeira vista. No entanto, estes dispositivos são extremamente baratos de produzir. Esta estratégia permite-lhes capitalizar a excitação em torno do topo de gama original e gerar vendas rápidas.

Mas estes clones prometem apenas aparência. O hardware interno fica muito aquém dos padrões atuais. Como estes smartphones são geralmente equipados com o hardware mais barato, apresentam um desempenho lento e com atrasos logo à partida. Em suma, embora estes clones consigam criar uma falsa sensação de status, ficam muito aquém de proporcionar uma experiência genuína ao utilizador.