iPhone 17 Pro ainda não foi lançado, mas o clone Android já está à venda

Autor: Pedro Simões

  1. B@rão Vermelho says:
    13 de Agosto de 2025 às 09:39

    Não consigo mesmo compreender as pessoas que compram isto, nem ficam com um IPhone nem um Android de jeito, por outras palavras é a mesma coisa que abrir a janela e mandar os dinheiro fora com a vantagem de assim poderem ajudarem alguém que realmente necessite.

  2. Toni da Adega says:
    13 de Agosto de 2025 às 09:46

    E por isto que android é o melhor!!! Muito mais barato mas com o design e status do iphone para ter likes e amigos. Assim gosto!!

    • Ivo says:
      13 de Agosto de 2025 às 10:38

      Concordo. Isso é mesmo só para alimentar o ego e tentar mostrar que têm um “iPhone”, quando na verdade é apenas uma cópia barata vinda da China. Acaba por ser ridículo, porque no fundo não têm o que querem aparentar ter.

