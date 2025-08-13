iPhone 17 Pro ainda não foi lançado, mas o clone Android já está à venda
Esta é uma situação que nos habituámos a ver todos os anos. Mesmo antes do iPhone 17 Pro ser lançado, começaram a surgir os seus clones. É uma forma que muitos encontram de ter este equipamento antes do tempo. Claro que o iPhone 17 Pro com Android parece uma cópia exata, mas tem todas as lacunas que se podemos lembrar.
Clone do iPhone 17 Pro à venda
Com o aguardado iPhone 17 Pro da Apple a ser oficialmente revelado daqui a cerca de um mês, uma réplica quase perfeita do dispositivo chocou o mundo da tecnologia. Apesar de ser baseado no Android, o clone, que imita a interface do iOS e o design da Apple que foi divulgado, atraiu uma atenção considerável por ter sido lançado antes do original.
Imagens partilhadas por Sonny Dickson no X revelam o tamanho do aparelho falso. À primeira vista, o clone parece indistinguível do original, exibindo o icónico wallpaper da Apple e uma interface de utilizador inspirada no iOS 18. No entanto, isto é apenas uma ilusão. Na sua essência, reside um sistema operativo Android modificado.
O design do clone, incluindo o módulo da câmara, a estrutura do chassis e as linhas industriais, coincide com todas as fugas de informação e relatos até à data. Nas últimas semanas que antecederam o lançamento, os ficheiros CAD preparados para os fabricantes de capas, mostrando as dimensões e o design final do dispositivo, estão a ser divulgados online.
Modelo corre versão iOS do Android
Além disso, os fabricantes de falsificações utilizam estas informações valiosas para desenvolver clones. Estas imitações são particularmente populares em mercados onde o iPhone oficial são proibitivamente caros ou indisponíveis. Os consumidores veem estes clones como uma forma barata de alcançar a estética e o estatuto da Apple sem pagar o preço total.
Os fabricantes de falsificações utilizam componentes de hardware de menor custo e sistemas Android para criar dispositivos que parecem premium à primeira vista. No entanto, estes dispositivos são extremamente baratos de produzir. Esta estratégia permite-lhes capitalizar a excitação em torno do topo de gama original e gerar vendas rápidas.
Mas estes clones prometem apenas aparência. O hardware interno fica muito aquém dos padrões atuais. Como estes smartphones são geralmente equipados com o hardware mais barato, apresentam um desempenho lento e com atrasos logo à partida. Em suma, embora estes clones consigam criar uma falsa sensação de status, ficam muito aquém de proporcionar uma experiência genuína ao utilizador.
Não consigo mesmo compreender as pessoas que compram isto, nem ficam com um IPhone nem um Android de jeito, por outras palavras é a mesma coisa que abrir a janela e mandar os dinheiro fora com a vantagem de assim poderem ajudarem alguém que realmente necessite.
Provávelmente são os mesmo que andam com um rolex dos chinos
E por isto que android é o melhor!!! Muito mais barato mas com o design e status do iphone para ter likes e amigos. Assim gosto!!
Concordo. Isso é mesmo só para alimentar o ego e tentar mostrar que têm um “iPhone”, quando na verdade é apenas uma cópia barata vinda da China. Acaba por ser ridículo, porque no fundo não têm o que querem aparentar ter.