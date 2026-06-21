Android 17: nova atualização da Google traz falha bizarra no Wi-Fi dos Pixel

Lançado esta semana, muitos aguardam já pela chegada do Android 17 aos seus smartphones. Como é normal ainda só pode ser usado nos Pixel, mas em breve tudo mudará. Agora, e do que é revelado, há um problema estranho nesta versão e que está a afetar muitos utilizadores dos Pixel que já instalaram o Android 17.

Android 17 traz uma falha bizarra

A mais recente versão do sistema operativo da Google já está a chegar aos smartphones da marca, mas o lançamento não está a ser totalmente pacífico. Pouco tempo depois da disponibilização da versão estável do Android 17, começaram a surgir relatos de utilizadores que enfrentam um problema invulgar: a impossibilidade de utilizar várias aplicações populares sempre que o Wi-Fi está ligado.

O comportamento do sistema tem surpreendido a comunidade, uma vez que as aplicações afetadas funcionam sem qualquer falha quando os dispositivos alternam para a rede de dados móveis. No entanto, no momento em que a ligação Wi-Fi é restabelecida, plataformas essenciais, como o YouTube, Gmail, Google Play Store, Google Keep, Google Photos e as mensagens do Google, deixam simplesmente de responder.

A comunidade de utilizadores tem tentado contornar a situação de forma autónoma. Um dos utilizadores afetados partilhou na plataforma Reddit que esgotou praticamente todas as opções tradicionais de diagnóstico. Limpou os dados de todas as aplicações afetadas e dos Google Play Services. Esqueceu e voltou a adicionar a rede Wi-Fi, repôs as ligações e chegou mesmo a fazer uma reposição de fábrica, mas nada resolveu.

Wi-Fi dos Pixel afetados pela Google

As investigações preliminares apontam para que a falha esteja relacionada com o protocolo de rede IPv6 adotado na nova atualização. Alguns testes realizados por programadores sugerem que desativar o suporte IPv6 no router e forçar a rede a operar exclusivamente sob o padrão IPv4 consegue mitigar a falha, embora esta solução implique perder o acesso a sites que funcionem apenas com o protocolo mais recente.

Este cenário deixa os proprietários dos Google Pixel numa posição desconfortável, uma vez que o consumo de dados móveis pode disparar ao tentar contornar o problema em casa ou no trabalho. A falha é particularmente irónica por afetar de forma quase exclusiva as aplicações nativas da Google, o que levanta questões sobre os testes de controlo de qualidade realizados antes do lançamento desta versão final.

Para já, a Google ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o assunto nem disponibilizou uma correção. Até que uma atualização de software seja lançada para resolver esta incompatibilidade de rede, os utilizadores afetados terão de optar por manter os dados móveis ativos para garantir o funcionamento das suas aplicações de produtividade e entretenimento, ou aventurar-se em configurações complexas.