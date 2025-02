E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, vimos o smartphone dobrável mais fino de sempre a chegar ao mercado, o BYD ATTO a chegar a Portugal, a Microsoft a lançar o seu primeiro chip quântico, o aguardado Majorana 1, conhecemos o novo iPhone da Apple, e muito mais.

Os smartphones dobráveis estão a evoluir de forma única a atingir espessuras cada vez menores. Esta é uma mudança importante e que tem criado uma verdadeira corrida. O Oppo Find N5 vinha a ser mostrado há semanas e agora foi apresentado oficialmente. Este ganhou agora um lugar de relevo e é o dobrável mais fino de sempre.

Depois de apresentar o seu SUV mais acessível de sempre, na Europa, a BYD trouxe o ATTO 2 para Portugal, num evento ao qual o Pplware não faltou. Este elétrico compacto assegura grande agilidade e está equipado com a icónica Blade Battery, assinada pela fabricante chinesa.

A notícia está a ser avançada pela imprensa nacional e dá conta de que a CALB - China Aviation Lithium Battery, uma das 10 maiores fabricantes de baterias do mundo, decidiu investir dois mil milhões de euros numa fábrica de baterias em Sines.

Imaginar um mundo com energia limpa e "infinita" já não é apenas ficção científica. Em França, um grupo de investigadores alcançou um feito notável ao manter uma reação de plasma durante mais de 22 minutos, estabelecendo um novo recorde para este tipo de experiência.

A segurança dos países sempre foi uma prioridade. No entanto, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os países têm vindo a reforçar os seus mecanismos de defesa. Recentemente Portugal aderiu à iniciativa para o escudo antimíssil europeu (Sky Shield). Saiba o que é.

A Microsoft revelou o seu primeiro chip quântico, o Majorana 1, baseado numa arquitetura de núcleo topológico. Este foi concebido através de um novo processo que visa ultrapassar desafios relacionados com a escalabilidade e a correção de erros, um dos principais entraves na computação quântica.

A China desenvolveu um inovador centro de computação inteligente submarino, localizado em Lingshui, na província de Hainan. Esta estrutura avançada foi instalada no fundo do mar e integra mais de 400 servidores de alto desempenho.

A Apple revelou oficialmente o novo iPhone 16e. O dispositivo apresenta um design totalmente novo e chega equipado com o chip A18, uma câmara de 48 MP e suporte total ao Apple Intelligence. Além disto, o dispositivo também apresenta o primeiro modem GSM 5G projetado pela Apple, o chip C1.

A Core Power, uma das principais empresas especializadas em tecnologias nucleares marítimas, anunciou um ambicioso projeto para lançar uma central nuclear flutuante nos EUA até meados da década de 2030. Denominado programa Liberty, este projeto consiste na criação de uma estrutura que permitirá utilizar energia nuclear concebida para aplicações marítimas.

A Fiat está a renovar-se e a mostrar ao mercado como pode recuperar os seus carros mais icónicos, sempre com o olhar no mundo dos elétricos. A prova disso surge agora novamente com duas surpresas. Falamos do Fiat Grande Panda e do Abarth 600e, que fomos conhecer em primeira mão.

Na semana passada, a sueca Saab lançou ao mar o submarino HMS Halland, após uma atualização abrangente de meia-vida no estaleiro da empresa em Karlskrona. O HMS Halland é o terceiro e último submarino da classe Gotland a passar pela atualização, que inclui novas tecnologias e sistemas do mesmo tipo que serão usados ​​nos próximos submarinos da classe Blekinge.

Após meses de especulação sobre os planos da Meta para construir um cabo submarino de fibra ótica de dimensões absurdas, a empresa confirmou oficialmente o projeto. Denominado Project Waterworth, terá extensão total de 50.000 km e ligará os cinco continentes, tornando-se uma das maiores infraestruturas submarinas do mundo.

A Huawei apresentou o seu Mate XT, no ano passado, lançando-o orgulhosamente no seu mercado doméstico. Agora, o primeiro smartphone tri-dobrável do mundo saiu da China e deverá chegar ao mercado global a custar cerca de 3500 euros.

Muitos encontram nas velas perfumadas e nos ambientadores uma forma simples de manter a casa cheirosa, além de mais confortável. Contudo, a ciência acaba de corroborar que este tipo de fragrância pode ser verdadeiramente prejudicial para a saúde.