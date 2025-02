Oppo Find N5: chegou finalmente o smartphone dobrável mais fino de sempre

Os smartphones dobráveis estão a evoluir de forma única a atingir espessuras cada vez menores. Esta é uma mudança importante e que tem criado uma verdadeira corrida. O Oppo Find N5 vinha a ser mostrado há semanas e agora foi apresentado oficialmente. Este ganhou agora um lugar de relevo e é o dobrável mais fino de sempre.

A corrida para lançar o dobrável mais fino continua e a Oppo acaba de assumir a liderança. Já vimos muitos telefones que empregaram designs inovadores e estruturas internas reorganizadas para chegar ao território dos telefones em barra, e o Oppo Find N5 é o mais fino até à data.

Chegando como o sucessor muito aguardado do Find N3, o N5 baseia-se nele em quase todos os aspetos significativos, começando pelo design. Com 4,21 mm quando desdobrado, o Find N5 é pouco mais grosso do que a porta USB-C, e com 8,93 mm quando dobrado novamente, o Find N5 leva a coroa como o telefone dobrável mais fino. Para colocar em contexto, o Honor Magic V3, que era o atual campeão em espessura, tem 4,35 mm desdobrado e 9,3 mm dobrado, enquanto o Galaxy Z Fold6 mede 5,6 mm e 12,1 mm, respetivamente.

Tudo começa com a dobradiça de flexão em titânio, a qual é 26% mais pequena em tamanho do que a dobradiça do Find N3, mas oferece maior rigidez. A Oppo empregou um complexo painel de asa de titânio impresso em 3D e uma mistura de material de fibra de carbono para manter o peso do N5 nos 229 gramas.

O N5 não é apenas fino e leve, mas também ostenta a primeira classificação de resistência à água IPX6, IPX8 e IPX9 do mundo para um dispositivo dobrável. A nova dobradiça também ajudou na longa batalha contra o temido vinco do ecrã no painel principal. A Oppo optou por um ecrã principal LTPO OLED de 8,12 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização adaptável de 1-120 Hz. O painel tem um rácio de 9,9:9 e um brilho máximo de até 2.100 nits.

Existe um ecrã externo LTPO OLED de 6,62 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização adaptável de 1-120 Hz. O painel tem um rácio de 20,7:9 e um brilho máximo de até 2.450 nits. Ambos os ecrãs são compatíveis com a caneta Oppo Pen, que é vendida separadamente.

Vamos mudar para as câmaras, onde a Find N5 emprega um trio de sensores e processamento desenvolvidos com a assistência da Hasselblad. A câmara principal de 50 MP recebe um sensor LYT-700 com alcance focal equivalente a 21 mm e OIS. É acompanhado por um periscópio de 50 MP equivalente a 70 mm (Samsung JN5) com zoom ótico de 3x. A terceira câmara na parte traseira é uma ultrawide de 8 MP (15 mm) com capacidade de focagem automática.

O N5 está equipado com o Snapdragon 8 Elite da Qualcomm e vem com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. O software é coberto pelo ColorOS 15 baseado no Android 15. A Oppo promete 4 anos de atualizações de versão do Android e 6 anos de patches de segurança. O Find N5 conta ainda com uma bateria de silício-carbono de 5.600 mAh com suporte para carregamento com fios SuperVOOC de 80 W e sem fios AirVOOC de 50 W.

O Oppo Find N5 estará disponível a partir de 28 de fevereiro nas cores Cosmic Black, Misty White e Dusk Purple. Este último será exclusivo para a China. O preço é de 2.499 SGD, o que equivale a 1.799€. As pré-encomendas começam hoje.

OPPO Find N5