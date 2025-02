Fiat traz duas novas surpresas! Conheça o Fiat Grande Panda e o Abarth 600e

A Fiat está a renovar-se e a mostrar ao mercado como pode recuperar os seus carros mais icónicos, sempre com o olhar no mundo dos elétricos. A prova disso surge agora novamente com duas surpresas. Falamos do Fiat Grande Panda e do Abarth 600e, que fomos conhecer em primeira mão.

Fiat Grande Panda: o regresso de um ícone

A Fiat apresentou o Grande Panda, o ponta de lança de uma nova família global de veículos, marcando uma nova fase na evolução da marca. Construído sobre a plataforma multi-energia STLA Smart Car, o Grande Panda, com os seus 3,99 metros de comprimento, desafia as convenções do segmento B, oferecendo um exterior compacto e um interior surpreendentemente espaçoso, capaz de acomodar cinco passageiros com conforto.

O design exterior é uma fusão de linhas estruturadas e superfícies suaves, com as cavas de rodas proeminentes a conferir-lhe uma presença robusta e dinâmica. A dianteira destaca-se pelo volume compacto, uma nova grelha superior, faróis em opala que evocam as janelas da icónica fábrica Lingotto, e luzes diurnas (DRL) que se transformam em indicadores de mudança de direção, iluminando alguns dos cubos que formam um padrão xadrez.

As laterais exibem a assinatura "Panda" em baixo-relevo nas portas, um tributo ao design clássico. A traseira é marcada por uma grafia "Panda" estampada em 3D, um lettering "Fiat" em preto brilhante e faróis verticais que reinterpretam a assinatura luminosa original. As barras de tejadilho reforçam o seu perfil aventureiro e a sua funcionalidade.

A Fiat, embora não tenha revelado detalhes exaustivos sobre as especificações técnicas, como a potência dos motores ou a autonomia das versões elétricas, confirmou que o Grande Panda estará disponível em configurações híbridas e 100% elétricas. Esta flexibilidade, proporcionada pela plataforma multi-energia, permite à Fiat adaptar o Grande Panda a diferentes mercados e necessidades.

O modelo posiciona-se como uma proposta inteligente e acessível, combinando o inconfundível estilo italiano com uma funcionalidade e versatilidade pensadas para o dia a dia das famílias urbanas modernas, sem descurar a sustentabilidade. A gama de cores vibrantes, incluindo o amarelo da imagem de apresentação, reforça a personalidade jovem e dinâmica do veículo.

Abarth 600e: uma máquina cheia de potência

A Abarth está a eletrificar o seu futuro com o novo 600e, o modelo mais potente da sua história, que se encontra na fase final de testes intensivos em pista. Construído sobre a plataforma Perfo-eCMP, uma evolução focada na performance da conhecida CMP/eCMP, o Abarth 600e promete uma experiência de condução visceral e emocionante, mantendo-se fiel ao legado desportivo da marca do escorpião, agora em formato elétrico.

O coração do 600e é um motor eléctrico que debita uns impressionantes 240 cv, tornando-o no Abarth de estrada mais potente alguma vez produzido. Mas a potência não é tudo: a Abarth trabalhou meticulosamente em cada componente para otimizar a dinâmica de condução. O 600e conta com um diferencial de deslizamento limitado mecânico, desenvolvido especificamente para as características únicas de um motor elétrico, garantindo a máxima tração e controlo em todas as situações, especialmente em curva.

O sistema de travagem também foi alvo de uma atenção especial, com discos de maiores dimensões e pinças de travão de alta performance, assegurando uma capacidade de travagem superior e consistente, mesmo sob utilização intensa. Os pneus, resultado de uma colaboração com a Hankook, fornecedora oficial da Fórmula E, beneficiam da experiência em competição para oferecer uma aderência excecional e um comportamento preciso em condução desportiva, com um composto que equilibra performance e eficiência.

O interior, ainda envolto em secretismo, promete bancos desportivos envolventes e um ambiente que respira o ADN de competição da Abarth. No exterior, o design musculado e agressivo, com um pára-choques dianteiro exclusivo, jantes de grandes dimensões e um spoiler traseiro proeminente, não deixa dúvidas sobre as suas intenções.

O Abarth 600e será inicialmente lançado na exclusiva edição de lançamento Scorpionissima, limitada a 1949 unidades, em homenagem ao ano de fundação da Abarth. Esta edição especial destaca-se pela cor exclusiva Hypnotic Purple. O 600e representa um passo crucial e audaz na estratégia de eletrificação da Abarth, combinando a performance eletrizante, a tecnologia de ponta e a paixão pela condução desportiva, agora num formato mais sustentável.