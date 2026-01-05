PplWare Mobile

Combustíveis vão descer? Preço do petróleo bruto cai após operação dos EUA na Venezuela

· Motores/Energia 8 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. AntiLeft says:
    5 de Janeiro de 2026 às 10:07

    Como começar 2026 em grande!
    Gringo Bandido, se necessitares de um ombro para chorar, estou aqui para ti amigo.

    • Grunho says:
      5 de Janeiro de 2026 às 11:16

      E foi mesmo a pensar nos bolsos dos consumidores tugas que o quadrúpede foi fazer aquilo! Acreditam em tudo até no pai natal, já agora com uma gasolineira grátis.

      • AntiLeft says:
        5 de Janeiro de 2026 às 11:39

        Só oiço suposições… sabes o que é real? A paralisação e talvez extinção do cartel dos sois e um país livre da ditadura. Mas isso não vos interessa certo? Hipócritas…

        • FilipeP says:
          5 de Janeiro de 2026 às 11:51

          Real? Acha que os interesses petrolíferos dos USA se interessam alguma coisa pelos carteis da droga? Isso foi só a desculpa que precisavam para invadir a Venezuela. O que nem é uma tática nova, foi exatamente isso, com essa desculpa, que invadiram o Afeganistão, para 20 anos depois o entregarem aos talibãs. O que os EUA fizeram foi substituir uma ditadura por outra.

  2. guilherme says:
    5 de Janeiro de 2026 às 10:20

    A Venezuela têm uma das maiores reservas do mundo de Petróleo, na América já está tudo a esfregar as mãos…

    • Max says:
      5 de Janeiro de 2026 às 11:09

      E os venezuelanos vão entregá-las aos EUA de mão beijada? Senão os EUA fazem uma invasão em larga escala? E vê lá bem se “na América já está tudo a esfregar as mãos” – não são só os democratas que se opõem à guerra do petróleo.

  3. Max says:
    5 de Janeiro de 2026 às 10:32

    Como se pode ver pelo gráfico, o preço do Brent está ao nível de maio de 2025 (e de fevereiro de 2021). Teve um forte subida em junho e tem uma tendência de descida desde aí. Se a descida se mantém ao longo do ano é especulação.
    É Interessante um dos aspetos que aponta o Trading Economics sobre a avaliação que é feita da intervenção militar dos EUA na Venezuela:
    “Outros [analistas] alertam que os preços do petróleo podem aumentar ainda este ano no meio de preocupações de que pressões mais agressivas dos EUA sobre adversários globais, incluindo o Irão, possam apertar as condições de fornecimento”.
    https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil

  4. Yamahia says:
    5 de Janeiro de 2026 às 10:45

    Os alucinados defensores do #elektroéquébom não vão permitir tal coisa.

