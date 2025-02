WhatsApp terá em breve novidades sobre notificações e alertas no ícone da app

O WhatsApp garante aos utilizadores muitas ferramentas de apoio, melhorando a sua oferta. Isso pode ser visto, por exemplo, nas notificações. Estas não são perfeitas, mas estão a caminhar nesse sentido. Em breve, o WhatsApp terá novidades sobre notificações e alertas no ícone da app.

Todos sabem como é difícil acompanhar as conversas através das notificações. É para isso que o ícone do ecrã inicial do WhatsApp oferece um contador de notificações. Estas estão destacados a vermelho, permite aos utilizadores verificarem quantas notificações pendentes do WhatsApp têm rapidamente.

Atualmente, o comportamento do ícone faz com que, independentemente do número de notificações pendentes que existam, e independentemente de quem as enviou, estas desapareçam assim que abre o WhatsApp. Basta abrir a app, e não abrir nenhuma conversa, para limpar o contador de notificações do ecrã inicial.

Reconhecendo que isto pode ser um inconveniente para os que tentam acompanhar as suas conversas e pode levar à perda de notificações caso os utilizadores abram a aplicação por engano, o WhatsApp trabalha numa mudança. Como mostra o WABetaInfo, o WhatsApp beta 2.25.4.20 traz uma nova configuração de notificações. Estas permitem decidir o que acontece às notificações quando se abre o WhatsApp.

Em 'Notificações do ecrã inicial' nas definições da aplicação, a gigante das mensagens pretende introduzir uma nova opção 'Mostrar contagem até ser visualizada'. “Mostrar o total de mensagens e chamadas não vistas no ícone do WhatsApp até que as visualize”, lê-se na descrição do botão.

Se estiver ativado, em vez de limpar o ícone ao iniciar a aplicação, o WhatsApp manterá as notificações do ecrã inicial até que as mensagens e chamadas não lidas sejam visualizadas manualmente. Se estiver desativado, a aplicação voltará ao comportamento atual, onde limpa o emblema a cada inicialização da aplicação.

Este último é útil sobretudo quando deixou determinadas mensagens por ler e pretende deixá-las assim sem que o ícone da aplicação o alerte constantemente para uma nova mensagem. Atualmente não está claro se e quando o novo recurso será lançado na versão estável.