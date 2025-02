Lembra-se da Saab? Conheça o modernizado submarino HMS Halland lançado pela marca

Na semana passada, a sueca Saab lançou ao mar o submarino HMS Halland, após uma atualização abrangente de meia-vida no estaleiro da empresa em Karlskrona. O HMS Halland é o terceiro e último submarino da classe Gotland a passar pela atualização, que inclui novas tecnologias e sistemas do mesmo tipo que serão usados ​​nos próximos submarinos da classe Blekinge.

Saab: Da Indústria Automóvel à Defesa e Aviação

A Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) nasceu em 1937 na Suécia, com o objetivo de fabricar aeronaves para reforçar a defesa do país durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente focada na aviação militar, a empresa rapidamente expandiu a sua atuação, tornando-se uma referência na engenharia de precisão e inovação tecnológica.

Após a guerra, a Saab procurou diversificar os seus negócios e entrou no setor automóvel em 1945. O seu primeiro modelo, o Saab 92, foi lançado em 1949 e destacou-se pelo design aerodinâmico e engenharia inovadora. A Saab Automobiles construiu uma reputação baseada na segurança, eficiência e qualidade, com modelos icónicos.

Atualmente, a Saab opera exclusivamente no setor da defesa e aeroespacial, desenvolvendo tecnologias avançadas para forças militares em todo o mundo.

HMS Halland: submarino da classe Gotland da Marinha Real Sueca

O lançamento marca um passo importante na capacidade submarina da Suécia. A atualização significa que o HMS Halland poderá realizar missões marítimas durante muitos anos com novas capacidades, juntamente com os seus submarinos irmãos HMS Gotland e HMS Uppland, que foram anteriormente submetidos a modificações semelhantes a meio da vida útil.

Proteger as infraestruturas submarinas críticas e as vias marítimas é mais importante do que nunca. O lançamento do HMS Halland é uma prova da capacidade da Saab para atualizar e fornecer submarinos avançados com as capacidades que a Marinha sueca exige. Com o HMS Halland, a Marinha Sueca e, por extensão, a NATO, ganham mais força para defender e monitorizar o Mar Báltico.

Afirma Mats Wicksell, Diretor da Área de Negócios Kockums da Saab.

Os submarinos desempenham um papel estratégico vital na defesa e podem ser utilizados em todo o espetro de conflitos, da paz à guerra.

A capacidade do HMS Halland de operar secretamente com grande resistência torna-o um ativo valioso no Mar Báltico, onde as águas em camadas tornam particularmente difícil a deteção de submarinos.

Características principais do HMS Halland (Hnd):

Classe : Gotland

: Gotland Comprimento : Aproximadamente 60 metros

: Aproximadamente 60 metros Deslocamento : 1.500 toneladas (submerso)

: 1.500 toneladas (submerso) Propulsão : Diesel-elétrica, com sistemas AIP (propulsão independente do ar) que permitem maior autonomia submersa

: Diesel-elétrica, com sistemas AIP (propulsão independente do ar) que permitem maior autonomia submersa Velocidade : 20 nós submerso

: 20 nós submerso Armamento : Torpedos, incluindo o sistema Torpe-do e mísseis.

: Torpedos, incluindo o sistema Torpe-do e mísseis. Tripulação : Cerca de 30 a 35 tripulantes

: Cerca de 30 a 35 tripulantes Objetivo principal: Operações de patrulha e ataque em ambientes submarinos, com capacidade de realizar missões de inteligência e vigilância.

Recentes atualizações de meia-vida (MID-life upgrade)

O HMS Halland passou recentemente por uma atualização de meia-vida, concluída em 2025.

Este processo incluiu a modernização de diversos sistemas, como sensores, sistemas de comando e eletrónica, alinhando-o com as tecnologias da nova geração de submarinos da classe Blekinge (A26), que está prevista para ser introduzida nos próximos anos.

Estas atualizações têm como objetivo melhorar a eficiência e prolongar a vida útil do submarino.