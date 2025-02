Meta anuncia o Project Waterworth: um cabo submarino de fibra ótica de 50.000 km

Após meses de especulação sobre os planos da Meta para construir um cabo submarino de fibra ótica de dimensões absurdas, a empresa confirmou oficialmente o projeto. Denominado Project Waterworth, terá extensão total de 50.000 km e ligará os cinco continentes, tornando-se uma das maiores infraestruturas submarinas do mundo.

Cabo submarino de fibra ótica terá 50.000 km

De acordo com o comunicado oficial, o Project Waterworth será o mais extenso e avançado sistema de cabos submarinos alguma vez concebido. Com um investimento de vários milhares de milhões de dólares, este projeto quer proporcionar conectividade de alta velocidade a regiões estratégicas, incluindo Estados Unidos, Índia, Brasil e África do Sul.

A Meta sublinha que esta iniciativa será fundamental para reforçar a infraestrutura digital global, além de suportar o crescente uso de inteligência artificial (IA) a nível internacional.

Uma das grandes inovações do Project Waterworth será a utilização de cabos com 24 pares de fibra ótica, um avanço significativo em relação a sistemas submarinos atuais, que geralmente variam entre 8 a 16 pares.

A Meta destaca que a implementação deste sistema incluirá rotas otimizadas, bem como técnicas de enterramento melhoradas para proteger o cabo em áreas de risco elevado. Este cuidado adicional é necessário devido aos barcos e âncoras serem uma das maiores ameaças para a integridade destes sistemas, chegando a causar cortes intencionais ou acidentais nos cabos.

Os cabos submarinos, como o Project Waterworth, são a espinha dorsal da infraestrutura digital mundial. Atualmente, mais de 95% do tráfego intercontinental depende destas ligações submarinas, viabilizando comunicações digitais, conteúdos em vídeo, transações online e muito mais.

Um passo estratégico na independência tecnológica da Meta

Para além dos benefícios tecnológicos evidentes, o Project Waterworth representa também um marco estratégico para a Meta. Historicamente, os cabos submarinos têm sido construídos por consórcios de operadores de telecomunicações e empresas tecnológicas, mas este projeto assinala uma nova abordagem: será um sistema exclusivo da Meta.

Com esta iniciativa, a empresa pretende garantir uma maior autonomia na sua infraestrutura digital, reduzindo a dependência de terceiros.

Outro objetivo fundamental do Project Waterworth é impulsionar as aplicações baseadas em IA, cuja procura tem aumentado exponencialmente. A Meta destaca que esta tecnologia exige uma infraestrutura robusta, capaz de processar grandes volumes de dados em tempo real através de diferentes continentes.

Com o Project Waterworth, pretendemos assegurar que os benefícios da IA e de outras tecnologias emergentes estejam ao alcance de todos, independentemente da sua localização.

