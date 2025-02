Apple Intelligence em Portugal no mês de abril… mas em português do Brasil

Era já um dado conhecido: o sistema Apple Intelligence da Apple chegaria à UE, Portugal incluído, em abril de 2025. Em janeiro deste ano, a Apple disse que o idioma português estaria disponível, mas agora deixou mais informação sobre o assunto. Não conta para já com o português de Portugal.

Apple Intelligence não fala português de Portugal

Devido às exigências da UE, relacionadas com a privacidade das plataformas de Inteligência Artificial, a Apple decidiu no arranque do iOS 18 não incluir os países da União Europeia no lançamento da sua Apple Intelligence.

Contudo, com as conversações e ajustes da empresa de Cupertino, esta plataforma de IA ficou prometida para abril de 2025:

Em abril, uma atualização de software irá fornecer suporte expandido para idiomas, sendo disponibilizados idiomas adicionais ao longo do ano. Serão suportados os idiomas alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês (Índia), inglês (Singapura), italiano, japonês, português e vietnamita, entre outros.

Refere a Apple na informação no seu site.

Nova atualização traz informações sobre o idioma português

Com a atualização de informações no site, após o lançamento do iPhone 16e, a empresa de Cupertino parece estar a remover das expectativas o idioma de Portugal. Isto é, segundo o que está descrito, o português suportado será o do Brasil:

A Apple Intelligence está disponível em versão beta numa atualização do iOS 18 em to­dos os modelos iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, com Siri e idioma do dispositivo definido para inglês (África do Sul, Austrália, Canadá, EUA, Irlanda, Nova Zelândia ou Reino Unido). Em abril, estarão disponíveis funciona­lidades e idiomas adicionais, como chinês (simplificado), inglês (Índia, Singapura), francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português (Brasil) e espanhol, e, ao longo do ano, serão disponibilizados outros idiomas, incluindo vietnamita. Algumas funciona­lidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou idiomas.

Esta nota de rodapé é ainda a inabilidade da Apple em conseguir trazer ao mercado o português de Portugal, visto que a Siri ainda não o tem, mas, estranhamente, a Acessibilidade dos sistemas operativos da empresa têm e com ótima qualidade.