Huawei Watch GT Runner 2 e FreeBuds Pro 5 dominaram o MWC 2026

O Mobile World Congress (MWC) 2026, que decorreu entre 2 e 5 de março, em Barcelona, foi palco do sucesso dos mais recentes dispositivos da Huawei. O Watch GT Runner 2 e os FreeBuds Pro 5 foram os grandes protagonistas do evento, conquistando galardões que reafirmam a competência técnica e a liderança da marca nos segmentos de wearables e áudio.

A presença da Huawei no MWC 2026 ressalvou as suas valências tecnológicas e materializou o mote da marca Now is Yours, através de produtos concebidos para levar cada utilizador a descobrir o seu verdadeiro potencial.

Nas palavras da própria Huawei, ao combinar tecnologia avançada com um design vanguardista, os novos wearables "redefinem fronteiras e refletem o compromisso inabalável da marca com a inovação".

Em 2026, a Huawei mantém-se focada em revolucionar a indústria da saúde e bem-estar, fitness e áudio, desenvolvendo soluções de referência centradas na experiência do consumidor.

Huawei Watch GT Runner 2 alia a leveza à performance

O Watch GT Runner 2, o smartwatch de corrida em titânio mais leve da indústria, arrecadou 15 prémios, no MWC 2026. Entre as distinções, destacam-se os seguintes:

MWC Breakthrough Awards;

Publisher Awards MWC 2026;

Gizmochina Best Awards of MWC 2026;

Best of MWC da Yanko Design;

Best of MWC.

A imprensa especializada elogiou o smartwatch pela sua leveza, a autonomia de bateria de cerca de duas semanas e a precisão de GPS, agora aprimorada por um sistema de antena redesenhado.

Estas características, aliadas a um sistema de posicionamento de ultra-precisão e a modos de treino científicos, como o modo Maratona Inteligente, que suporta distâncias entre os 2 km e 42 km, garantem uma experiência fluida desde o treino até ao dia da prova, tornando-o um dos dispositivos mais notáveis do evento.

Huawei FreeBuds Pro 5: uma nova referência em áudio

Os FreeBuds Pro 5 foram igualmente galardoados com o prémio Best of MWC, reafirmando a liderança da marca em auriculares True Wireless Stereo (TWS).

Os topo de gama da marca são os primeiros da indústria a combinar cancelamento de ruído ativo (ANC) de driver duplo com a tecnologia Dual-Engine (motor duplo), o que garante uma imersão auditiva descrita como "inigualável".

A excelência técnica é reforçada pela integração do codec de áudio L2HC 4.0 num sistema acústico avançado, permitindo uma transmissão de alta resolução até 2.3 Mbps e 48 kHz/24 bits, capaz de recriar fielmente cada detalhe sonoro.