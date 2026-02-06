Localidades sem rede: ANACOM pede às operadoras para ativarem roaming nacional

A ANACOM solicitou às operadoras de telecomunicações que ativem o roaming nacional em localidades afetadas por falhas graves de comunicações, na sequência dos efeitos do mau tempo registado nos últimos dias.

O objetivo passa por garantir que os cidadãos conseguem manter acesso aos serviços móveis essenciais, mesmo quando a sua operadora habitual está indisponível.

Ativação de Roaming permite que utilizadores se liguem a outros operadores

Segundo o regulador, há zonas do país onde as redes móveis ficaram total ou parcialmente inoperacionais, impedindo chamadas, envio de mensagens ou acesso à Internet. Perante este cenário, a ANACOM entende que o roaming nacional é uma solução temporária que pode minimizar o impacto destas falhas.

Com esta medida, os utilizadores poderão ligar-se automaticamente à rede de outra operadora, desde que exista cobertura disponível na área, permitindo assegurar comunicações básicas, nomeadamente chamadas de emergência e contactos essenciais.

A ANACOM sublinha que esta ativação deverá ocorrer de forma excecional e temporária, apenas enquanto se mantiverem as falhas significativas de rede. O regulador continua a acompanhar a situação no terreno e a exigir às operadoras a rápida reposição do serviço nas zonas afetadas.

Recorde-se que as recentes condições meteorológicas adversas provocaram danos em infraestruturas críticas, incluindo antenas e sistemas de energia, afetando o normal funcionamento das redes de telecomunicações. A ANACOM reforça ainda a importância de as operadoras comunicarem de forma clara com os clientes sobre o estado do serviço e as soluções em curso.

Resumo das medidas a recomendar aos operadores pela ANACOM