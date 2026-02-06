PplWare Mobile

Localidades sem rede: ANACOM pede às operadoras para ativarem roaming nacional

Autor: Pedro Pinto

  1. Manuel da Rocha says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 12:51

    A DIGI exigiu essa opção, a nível nacional, pelo menos até 1 de Maio, incluindo 2Teras, de tráfego móvel, para cada cliente, DIGI. MEO, NOS e Vodafone recusaram. MEO e NOS querem iniciar essa opção, entre eles, partilhando ligações, em zonas onde há torres danificadas. Vodafone não respondeu, até ás 10h, de hoje.

  2. Álvaro Campos says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 12:54

    era preciso este pedido?
    não poderiam ter sido proativas e até ficavam bem-vistas pelos clientes?

  3. Maçã podre says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 13:58

    ui… Está bem, pra isso as comadres têm de se entender

  4. Bling80 says:
    6 de Fevereiro de 2026 às 14:03

    Radios PoC com cartão internacional, encontra sempre as melhores torres/ligações. Não é à Prova de catástrofe mas ajuda.

