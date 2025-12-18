Governo decreta tolerância de ponto a 24, 26 e 31 de dezembro

O Governo decretou tolerância de ponto para os dias 24, 26 e 31 de dezembro, abrangendo os trabalhadores da Administração Pública.

A decisão foi formalizada por despacho do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e insere-se na prática habitual adotada nesta época festiva.

A medida aplica-se aos serviços da administração direta do Estado, incluindo serviços centrais e desconcentrados, bem como aos institutos públicos. O objetivo passa por permitir uma melhor conciliação entre a vida profissional e familiar durante o período do Natal e da passagem de ano, facilitando as deslocações e a permanência junto das famílias.

No entanto, o despacho prevê exceções para os serviços que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento, nomeadamente os considerados essenciais. Nestes casos, caberá aos respetivos dirigentes assegurar a continuidade do serviço e a gestão adequada dos recursos humanos.

A tolerância de ponto não se aplica automaticamente ao setor privado nem à administração local, ficando essas entidades dependentes de decisão própria.

Com esta decisão, o Executivo reforça uma prática recorrente em períodos festivos, respondendo às expectativas dos trabalhadores do setor público nesta quadra do ano.