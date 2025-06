Grupo Joom inaugura sede mundial em Lisboa

O Grupo Joom, o gigante do comércio eletrónico, inaugurou hoje a sua nova sede mundial em Lisboa, um movimento que sublinha a crescente importância de Portugal na estratégia global da empresa. A abertura da sede é vista como um passo significativo no objetivo do Grupo Joom de "melhorar o comércio global através da tecnologia".

Joom inaugura sede mundial em Lisboa

Ilya Shirokov, CEO e fundador do Joom Group, enfatizou a relevância da decisão, afirmando que tudo o que fazemos nas nossas empresas tem como objetivo contribuir verdadeiramente para o comércio global. Por isso, estabelecer a sede mundial da empresa em Lisboa é um passo lógico. Portugal é o local onde o comércio global começou. Acreditam que Portugal sempre foi e continua a ser um dos locais estrategicamente mais importantes para o comércio.

Deve, por isso, voltar a ser o posto avançado do comércio global. Esta perspetiva realça a crença da empresa no papel histórico e futuro de Portugal no cenário comercial global.

A escolha de Lisboa não é apenas uma questão logística, mas também simbólica para a Joom. A empresa visa impulsionar o comércio global para a era digital, inspirando-se no legado marítimo de Portugal. Querem levar o comércio global para a era digital a partir do mesmo Portugal que deu início ao comércio global tal como o conhecemos, há cerca de 500 anos.

Portugal na estratégia global da empresa

A Joom foi fundada em 2016 em Riga, na Letónia, inicialmente como um marketplace europeu. Ao longo dos nove anos da sua existência, a empresa expandiu-se globalmente, estabelecendo escritórios em vários países, incluindo China, Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Atualmente, o Grupo Joom opera com três pilares principais.

Aqui temos a plataforma Joom, dedicada a compras online para consumidores, a JoomPro, uma solução tecnológica B2B para importação de produtos da China, com presença no Brasil e México, e a JoomPulse, uma plataforma de dados que oferece análises e recomendações para vendedores em marketplaces. O grupo também integra a Onfy, um mercado farmacêutico sediado na Alemanha.

Gigante do comércio eletrónico aposta no nosso país

A Savills, consultora imobiliária, teve um papel crucial no processo de relocalização. Sofia Costa, Consultora Sénior da Savills, comentou sobre o projeto, destacando que a Joom é um exemplo notável de como uma empresa pode crescer rapidamente e consolidar a sua presença em Portugal. É um privilégio trabalhar com uma marca que abraça uma visão tão clara de crescimento e inovação.

O novo espaço em Lisboa, com mais de 2.000 metros quadrados, foi concebido para refletir o "ADN criativo e tecnológico" da Joom, promovendo ambientes colaborativos e flexíveis. O design do escritório incorpora elementos como arte urbana e um barista residente.

Notavelmente, prescinde de uma área de receção tradicional, optando por uma "entrada aberta e integrada" para fomentar um sentido de acolhimento e comunidade. Esta abordagem reflete a filosofia da Joom de remover barreiras e integrar visitantes e funcionários num ambiente partilhado.