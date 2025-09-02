Os aliados perfeitos para o regresso à rotina: Huawei MatePad 11.5 2025 e FreeBuds SE 4 ANC

Setembro é para muitos o mês dos recomeços, do regresso às rotinas e da definição de novos objetivos. Seja na universidade ou no escritório, a tecnologia é uma ferramenta indispensável para enfrentar os desafios do dia a dia. A pensar nisso, a Huawei sugere um duo tecnológico para garantir que a produtividade e a concentração nunca ficam para trás: o novo Huawei MatePad 11.5 e os FreeBuds SE 4 ANC.

Para tirar apontamentos e organizar ideias: Huawei MatePad 11.5

Para quem procura uma ferramenta de produtividade versátil, o Huawei MatePad 11.5 pode ser a escolha certa.

O inovador ecrã PaperMatte proporciona uma experiência de leitura e escrita semelhante ao papel, com brilho e reflexos reduzidos para um conforto visual superior, ideal para ler manuais ou trabalhar em documentos por longos períodos.

Com um design leve e compacto de apenas 520g e 6,1 mm de espessura, é perfeito para transportar na mochila para a escola, universidade ou escritório.

Contudo, é na transição para tarefas mais exigentes que a sua versatilidade se destaca. Ao conectar o Smart Keyboard, o tablet transforma-se numa estação de trabalho portátil.

Com o WPS Office de nível PC, é possível editar documentos complexos, criar apresentações ou analisar folhas de cálculo com as mesmas funcionalidades de um computador.

A funcionalidade Floating Multi-Window permite, por exemplo, ter um documento de texto aberto enquanto se pesquisa informação num browser e se consultam os apontamentos, de modo a otimizar qualquer tarefa e demonstrando a sua capacidade de ser um verdadeiro substituto de um portátil.

A bateria de longa duração de 10.100 mAh oferece até 14 horas de utilização contínua, garantindo autonomia para um dia inteiro de trabalho, estudo e entretenimento.

Huawei MatePad 11.5 PVRP : desde 349,00€

: desde 349,00€ Oferta de lançamento: cupão de 30€ de desconto + Huawei M-Pencil por 29€

Para uma concentração máxima: Huawei FreeBuds SE 4 ANC

Para uma imersão total nos estudos ou no trabalho, os Huawei FreeBuds SE 4 ANC podem ser o parceiro ideal.

Em grande destaque está o sistema de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) multímodo, uma funcionalidade diferenciadora e raramente encontrada em auriculares nesta faixa de preço.

Com uma profundidade de cancelamento de ruído de 24 dB, é perfeito para se isolar do mundo exterior e manter o foco. Os três modos de ANC adaptam-se a qualquer cenário:

O Modo Ultra é ideal para eliminar os ruídos mais intensos, como em transportes públicos;

O Modo Geral/General adequa-se a ambientes como escritórios ou cafés;

O Modo Cozy/Aconchegante é perfeito para locais mais silenciosos, como bibliotecas, onde apenas se pretende eliminar pequenas distrações.

A comunicação é igualmente clara, graças a um sistema de três microfones que garante chamadas nítidas, mesmo em movimento.

A autonomia não será uma preocupação, pois oferece até 10 horas de reprodução com uma única carga e um total de 50 horas com a caixa de carregamento.

O design leve, com cada auricular a pesar 4,3 g, proporciona um ajuste seguro e confortável para longas horas de utilização.

Por fim, a conectividade fiável é assegurada pelo Bluetooth 5.4 e a certificação IP54 garante resistência a pó e salpicos no uso diário.