Blockchain para emissão de diplomas académicos! Quais as vantagens?

Apesar do nível elevado de inovação das Instituições de Ensino Superior, ainda são muitos os processos "legacy", como é o caso da emissão de diplomas ou certificados académicos. Este tipo de documentos funciona como um "cartão de cidadão académico", mas os sistemas atuais e a emissão dos mesmos levanta várias questões de segurança e fraude. Como pode a tecnologia Blockchain ser uma boa solução?

O atual sistema de emissão de diplomas académicos apresenta alguns problemas. São vulneráveis a fraudes, podendo ser "facilmente" falsificados, são difíceis de gerir nos sistemas académicos, apresentam muitas limitações no que diz respeito a interoperabilidade com outros sistemas, etc.

O Blockchain é uma tecnologia que funciona como um livro-razão digital (ledger) descentralizado e imutável, onde as informações são armazenadas em blocos interligados de forma segura.

Cada bloco contém dados (como transações), um identificador criptográfico único designado de hash e o hash do bloco anterior, formando uma cadeia. Isso garante que, se alguém tentar alterar um bloco, toda a cadeia se tornará inválida, assegurando a integridade dos dados.

O Blockchain funciona através de uma rede de computadores (nós) que validam os blocos por consenso, usando algoritmos como Proof of Work ou Proof of Stake.

Não existe um servidor central; todos os participantes têm uma cópia da blockchain, tornando-a descentralizada e resistente a falhas ou ataques.

O uso da tecnologia blockchain pode ser usada para emitir, registar e validar diplomas académicos digitais, garantindo a autenticidade e a imutabilidade dos documentos.

Com o uso desta tecnologia também existir, por exemplo, uma verificação da autenticidade do diploma por parte de uma empresa que esteja a recrutar, uma outra instituição de ensino superior, a validação dos documentos num concurso público, etc.

Principais vantagens do uso de Blockchain para diplomas académicos?

Segurança – os diplomas não podem ser falsificados.

– os diplomas não podem ser falsificados. Verificação imediata – validação em segundos, a partir de qualquer lugar.

– validação em segundos, a partir de qualquer lugar. Redução de custos administrativos – menos pedidos de validação manuais.

– menos pedidos de validação manuais. Acesso global – sempre disponível para o estudante e validação por outras entidades

– sempre disponível para o estudante e validação por outras entidades Reforço de reputação institucional – inovação e confiança.

– inovação e confiança. Transparência – registos públicos e auditáveis (dependendo da blockchain usada).

A utilização de blockchain para a emissão de diplomas académicos pode representar um avanço significativo na segurança, transparência e confiança dos certificados emitidos pelas instituições de ensino.

Esta tecnologia permite a verificação rápida e descentralizada da autenticidade dos diplomas, reduzindo fraudes e simplificando processos administrativos.

Além disso, garante maior controlo aos diplomados sobre os seus próprios certificados, permitindo a partilha imediata e validação global, sem necessidade de intermediários.