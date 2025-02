Huawei Mate XT lançado fora da China. Qual o preço do primeiro tri-dobrável do mundo?

A Huawei apresentou o seu Mate XT, no ano passado, lançando-o orgulhosamente no seu mercado doméstico. Agora, o primeiro smartphone tri-dobrável do mundo saiu da China e deverá chegar ao mercado global a custar cerca de 3500 euros.

Lançado, na China, em 2024, o Mate Xt da Huawei atraiu a atenção global por ser o primeiro tri-dobrável do mercado.

Na altura, Richard Yu, diretor-executivo da Huawei, não escondeu o orgulho de estar a "reescrever a história da indústria, transformar a ficção científica em realidade e liderar uma nova era de dispositivos dobráveis":

Hoje, trazemos-lhe um produto que todos podem pensar sobre, mas não poderiam fazer. A nossa equipa tem trabalhado arduamente durante cinco anos e nunca desistiu. Atrevemo-nos a fazer descobertas extraordinárias.

Graças aos três pontos de dobragem, o Mate XT pode apresentar conteúdos num ecrã normal, duplo ou triplo.

Apesar de ainda não ter informado sobre os países em que irá disponibilizar o tri-dobrável, a Huawei disse aos utilizadores para estarem atentos aos anúncios locais.

O Huawei Mate XT não será para todas as carteiras

Com um preço previsto de 3499 euros, o tri-dobrável assumirá um posição de exclusividade.

Segundo Francisco Jerónimo, vice-presidente de dados e análises da IDC, à CNBC, o dispositivo não deverá ser vendido em grandes quantidades, destinando-se provavelmente a quem quer mostrar que pode pagar um dispositivo tão caro.

Penso que eles [a Huawei] acreditam que o tri-dobrável pode ser uma proposta de valor única e, como é muito caro, o seu objetivo é atingir indivíduos ricos que estão mais interessados em mostrar que têm dinheiro do que em ter a melhor experiência possível.

Ainda assim, mesmo que a Huawei vendesse apenas meio milhão de unidades do Mate XT, poderia gerar 1,5 mil milhões de dólares em receitas, de acordo com Francisco Jerónimo.

Leia também: