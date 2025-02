Farizon SuperVAN chega a Portugal! Oferece 398 km de autonomia

A Salvador Caetano Auto, líder na distribuição e venda de veículos, tem uma parceria estratégica com a Farizon. A marca Farizon, chega a Portugal com a SuperVAN, um comercial 100% elétrico, com autonomia de até 398 km e potências entre 231 e 272 cavalos.

Enquanto marca pertencente ao extenso portefólio do Geely Holding Group, a Farizon beneficia da experiência e recursos da Geely no setor automóvel. A Farizon, conhecida pelos seus veículos comerciais elétricos de vanguarda, introduziu a Farizon SuperVAN no mercado ibérico.

Características principais da Farizon SuperVAN

Autonomia e Potência Autonomia elétrica de até 398 km (ciclo WLTP), com opções de potência entre 170 kW (231 cv) e 200 kW (272 cv). ​

Bateria e Dimensões Disponível com baterias que variam entre 49 kWh e 106 kWh de capacidade, e comprimentos que vão de 4,990 metros a 5,995 metros, adaptando-se a diversas necessidades de transporte. ​

Capacidade de Carga Suporta uma carga útil de até 1.480 kg, tornando-a ideal para uma variedade de situações. ​

Versatilidade Com uma arquitetura modular e diversas configurações de carroçaria, a SuperVAN adapta-se às especificidades de diferentes negócios, oferecendo uma solução personalizada para o transporte de mercadorias. ​

Preço Os preços da Farizon SuperVAN em Portugal começam a partir de 39.592,68 euros (mais IVA).



A Farizon é uma marca do Geely Holding Group e está focada no desenvolvimento e produção de veículos comerciais elétricos.

A empresa chinesa, pertencente ao Geely Holding Group, é uma marca de referência no setor dos veículos comerciais elétricos na China.