Irão divulgou imagens do caça do futuro que iria fazer tremer o mundo… afinal é maquete!

Prometido como o pesadelo dos exércitos do mundo, caça do Irão, uma versão do Qaher 313 é, na verdade, um drone, que fez testes... com uma maquete!

Mais vale parecer... que ser

As grandes potências mundiais continuam a trabalhar arduamente para melhorar as suas forças aéreas, preparando-se para um conflito "global".

Nesse sentido, já se sabe que os Estados Unidos investem milhares de milhões de dólares no seu novo caça de sexta geração. Também se sabe que a China está a desenvolver não um, mas dois novos caças de combate.

Mas o Irão não quer ficar para trás nesta corrida ao armamento. Segundo o que é publicado, o país asiático apresentou recentemente um novo caça de combate que prometia desafiar os exércitos mundiais, mas que, infelizmente, se confirmou ser apenas uma maquete.

Basicamente o que foi mostrado, o JAS-313, é, na verdade, um drone de combate inspirado nos caças Qaher 313 que, por agora, não passa de uma maquete.

Propagando à escala de drone

Há algumas semanas, um conhecido comentador, Mehdi H., publicou um post na rede X onde partilha um vídeo e imagens divulgadas pelas autoridades iranianas.

Nestas imagens, pode ver-se a descolagem e a aterragem de um novo drone de combate chamado JAS-313, lançado a partir de um porta-aviões não tripulado chamado “Shahid Bahman Bagheri”.

Este porta-aviões não é mais do que um navio porta-contentores convertido, ao qual foi adicionada uma pista inclinada, quatro cabos de travagem e uma pintura cinzenta.

Segundo explica o próprio Mehdi H., no vídeo em questão, o que se vê é uma maquete à escala deste novo drone JAS-313, baseado no caça iraniano Qaher 313 e controlado remotamente.

Além disso, David Cenciotti, especialista em aviação militar e fundador do meio especializado The Aviationist, fez as seguintes declarações sobre esta revelação do governo iraniano:

Mais do que um veículo aéreo não tripulado convencional, parece um modelo à escala pilotado remotamente. O papel do JAS-313 não está claro, para além do seu evidente uso como propaganda interna.

Como se pode ler no The Aviationist, o primeiro protótipo do caça Qaher 313, batizado como F-313, foi apresentado em 2013, durante o aniversário da Revolução Islâmica desse ano.

Já nessa altura, Cenciotti destacou várias características que indicavam que este não seria um verdadeiro caça de quinta geração.

Em primeiro lugar, o tamanho do F-313 era peculiar, pois “o cockpit parecia demasiado pequen0, de tal forma que um piloto normal não caberia no assento ejetável”.

De facto, Cenciotti afirmou ter visto uma foto onde o piloto aparecia com os joelhos dobrados para além das bordas laterais do cockpit e com o capacete a sobressair acima do encosto de cabeça do assento ejetável.

Um poderoso caça der guerra de plástico

Segundo Cenciotti, este primeiro protótipo do Qaher 313 parecia ser feito de plástico, pois não apresentava os rebites e parafusos típicos dos aviões deste tipo, incluindo os furtivos.

Também não tinha um bocal de escape para os gases do motor, as entradas de ar eram pequenas e as asas pareciam demasiado reduzidas.

Posteriormente, em 2017, o Irão apresentou uma versão renovada do Qaher 313, mantendo a forma do modelo original, mas com um cockpit maior, onde o piloto podia sentar-se confortavelmente, e uma dupla saída de escape.

Apesar de tudo, parece evidente que o Irão tem mais sucesso na construção de drones de qualidade do que de caças de combate, uma vez que produziu drones como o Shahid-136, o Mohajer-6 e o Arash-2, que foram essenciais para a Rússia na invasão da Ucrânia.