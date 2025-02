Apple lança novo iPhone 16e… o que há de novo?

A Apple revelou oficialmente o novo iPhone 16e. O dispositivo apresenta um design totalmente novo e chega equipado com o chip A18, uma câmara de 48 MP e suporte total ao Apple Intelligence. Além disto, o dispositivo também apresenta o primeiro modem GSM 5G projetado pela Apple, o chip C1.

O novo iPhone 16e começa nos 739 euros, o de 128 GB, e estará disponível para pré-encomenda na sexta-feira, com os primeiros pedidos a chegar em 28 de fevereiro.

Especificações e recursos do iPhone 16e

O iPhone 16e possui um ecrã OLED de 6,1 polegadas com o notch. Há também suporte para Face ID integrado neste entalhe. Vem também equipado com uma porta USB-C na parte inferior para carregamento e transferência de dados. O dispositivo possui o botão Ação em vez do clássico botão mute.

Em termos de desempenho, o iPhone 16e é alimentado pelo mais recente chip A18. A Apple diz que a CPU de 6 núcleos é até 80% mais rápida do que o chip A13 Bionic no iPhone 11.

Há também uma CPU de 4 núcleos e um Neural Engine de 16 núcleos. A Apple diz que o Neural Engine “é otimizado para grandes modelos generativos e executa modelos de aprendizagem de máquina (ML) até 6x mais rápido do que o A13 Bionic”.

Apple Intelligence no iPhone 16 "barato"

Era de esperar e a Apple anunciou que o novo iPhone 16e oferece suporte total para a Inteligência da Apple. Isto inclui coisas como Genmoji, Ferramentas de Escrita, Limpeza na aplicação Fotografias, integração com ChatGPT e muito mais. Também é possível aceder à Inteligência Visual através do botão Ação.

Em particular, o iPhone 16e inclui o modem C1, o primeiro modem GSM concebido pela Apple.

Expandindo os benefícios do silício da Apple, o C1 é o primeiro modem projetado pela Apple e o modem mais eficiente em termos de energia de todos os tempos num iPhone, oferecendo ligações móveis 5G rápida e confiável. O chip Apple Silicon - incluindo o C1 -, o novo design interno e a gestão avançada da energia do iOS 18 contribuem para uma autonomia extraordinária da bateria.

Referiu a Apple.

Na parte de trás do iPhone 16e, encontra-se uma única câmara Fusion de 48 MP com uma opção de teleobjetiva 2x integrada. Por predefinição, o iPhone 16e tira fotografias de alta resolução de 24 MP, mas também pode optar por tirar imagens de 48 MP.

A opção integrada de teleobjetiva 2x permite fazer zoom e manter a qualidade de imagem de alta resolução sem ter uma segunda câmara física dedicada. Há também suporte para HDR, modo Retrato e modo Noturno.

O iPhone 16e também inclui uma câmara frontal True Depth de 12 MP com suporte para focagem automática.

Quanto à qualidade de vídeo, o iPhone 16e oferece 4K com Dolby Vision até 60 fotogramas por segundo. Grava em Spatial Audio e suporta Audio Mix para permitir que os utilizadores ajustem o áudio:

O iPhone 16e grava vídeos fantásticos com a capacidade de gravar em 4K com Dolby Vision até 60 fps, e os utilizadores podem parar e reiniciar uma gravação para maior flexibilidade na captação do momento. O iPhone 16e grava vídeo em Áudio Espacial para uma audição envolvente com AirPods, Apple Vision Pro ou um sistema de som surround, e permite mais formas de editar o som do vídeo com o Audio Mix. Os utilizadores podem ajustar o som após a captação para se concentrarem na voz da pessoa que está na câmara, fazer com que pareça que o vídeo foi gravado num estúdio profissional ou posicionar as faixas vocais à frente e os ruídos ambientais em som surround. Com a redução do ruído do vento, os poderosos algoritmos de ML reduzem automaticamente o ruído indesejado para uma melhor qualidade de áudio.

Mais informações sobre o iPhone 16e:

Duração da bateria: Segundo a Apple, este iPhone tem a melhor duração de bateria de sempre num iPhone de 6,1 polegadas. Permite uma duração até seis horas, superior à do iPhone 11 e até 12 horas, superior à de todas as gerações do iPhone SE. Até 26 horas de reprodução de vídeo

Suporte para carregamento sem fios

Conectividade por satélite: Mensagens via satélite, SOS de emergência via satélite, Encontrar via satélite

Suporte para deteção de colisão

Preço e disponibilidade do iPhone 16e

O novo iPhone 16e estará disponível para pré-encomenda a partir de sexta-feira, 21 de fevereiro. As primeiras encomendas chegarão na sexta-feira, 28 de fevereiro. O preço começa em 739 euros para 128 GB de armazenamento. Está disponível nas opções de cor preto e branco.

A Apple também descontinuou o iPhone SE, que anteriormente era o iPhone mais acessível da linha. O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus também foram removidos do site da Apple. O iPhone 14 permanecerá disponível nos parceiros da Apple, enquanto o iPhone 14 Plus foi totalmente descontinuado.