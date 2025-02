Hyundai IONIQ 5 N bate novo recorde e é o veículo elétrico mais rápido no Attack Tsukuba

O Hyundai IONIQ 5 N TA Spec estabeleceu um novo padrão no desempenho de veículos elétricos (VE), conseguindo o tempo por volta mais rápido de um VE no evento desportivo automóvel Attack Tsukuba 2025, no Japão, a 15 de fevereiro.

Realizada no lendário Circuito de Tsukuba, na Prefeitura de Ibaraki, Japão, a pista é conhecida pelo seu traçado compacto e desafiante, proporcionando o palco perfeito para os participantes mostrarem as capacidades dos seus veículos.

A Hyundai N participou no evento com o Hyundai IONIQ 5 N TA (Time Attack) Spec, conduzido pelo piloto profissional japonês, Nobuteru Taniguchi.

Sinto-me honrado por ter tido a oportunidade de conduzir o Hyundai IONIQ 5 N TA Spec no Attack Tsukuba 2025, o que me permitiu bater significativamente o meu anterior recorde de VE. O Hyundai IONIQ 5 N TA Spec tem um comportamento dinâmico e uma travagem excecional. Apesar da elevada entrega de potência, o controlo é extraordinário, permitindo altas velocidades em curva ao mesmo tempo que proporciona uma saída de curva suave e estável. Pude levar o carro ao limite com verdadeira confiança.

Afirmou Nobuteru Taniguchi.

O Hyundai IONIQ 5 N TA Spec, uma variante de competição do multipremiado Hyundai IONIQ 5 N, não é estranho às vitórias. Este mesmo modelo já conquistou a vitória na Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) de 2024 na categoria de SUV elétrico de produção modificada, estabelecendo um novo recorde no processo.

O IONIQ 5 N TA Spec foi concebido para mostrar os pontos fortes do Hyundai IONIQ 5 N de produção sem modificações significativas, mantendo o sistema de gestão eletrónico de potência (PE) de alto desempenho idêntico ao utilizado no veículo de série.

Através da afinação do software, a potência máxima do TA Spec foi aumentada para 687 cv, com a potência do motor traseiro aumentada em 37 cv em comparação com o Hyundai IONIQ 5 N de série.

Atualizações adicionais N Active Sound+ com altifalantes modificados (mais de 120 dB);

Novos amortecedores;

Travões para competição;

Pneus Yokohama ADVAN 005 slick de 18'';

Um pacote aerodinâmico de elevada força descendente;

Um banco Recaro Pro Racer SPA Hans;

Um arnês de segurança Hans de seis pontos Sabelt;

Uma estrutura tubular de proteção com especificações PPIHC;

Um sistema de supressão de incêndios EV.

Com um tempo por volta de 57,446 segundos, o Hyundai IONIQ 5 N TA Spec é, agora, o VE mais rápido de sempre a percorrer o Circuito de Tsukuba.

Este resultado superou em quase dois segundos o tempo do concorrente VE mais próximo, apesar de o Hyundai IONIQ 5 N TA Spec utilizar maioritariamente componentes de produção em sistemas fundamentais como os motores, a bateria elétrica e a gestão eletrónica.

Esta proeza demonstra o avanço das tecnologias aplicadas nos veículos elétricos da Hyundai e reforça a posição da Hyundai Mobility Japan no crescente mercado de VE do país.

A Hyundai Mobility Japan lançou recentemente o SUV elétrico compacto citadino Hyundai INSTER no mercado japonês, expandindo ainda mais o seu portfólio de VE. Conforme informámos, o Hyundai INSTER já está disponível no mercado português através de pré-venda.

O recorde de hoje é uma demonstração clara do compromisso da Hyundai com o avanço das tecnologias de veículos elétricos e com um desempenho excecional. O novo recorde do Hyundai IONIQ 5 N TA Spec, que utiliza principalmente componentes de produção, não é apenas um marco significativo que valida os avanços tecnológicos do Hyundai Motor Group, mas também demonstra o empenho da Hyundai N em introduzir os EV de elevado desempenho na cultura automóvel global através de eventos como o Attack Tsukuba.

Disse Joon Park, diretor do N Management Group.

A Hyundai Mobility Japan apresentou, também, o recentemente revelado IONIQ 5 N DK Edition, um veículo de exposição com um pack especial de peças de alto desempenho.

O pack foi criado pela Hyundai N, em colaboração com a Autobacs Seven, uma empresa japonesa líder em peças e serviços para automóveis, e Keiichi Tsuchiya, o lendário piloto japonês de carros de corrida conhecido como "Drift King" - homónimo deste pack especial.

A Hyundai N tenciona introduzir no mercado global o pack de peças de performance DK Edition N, proporcionando aos clientes do Hyundai IONIQ 5 N um melhor desempenho em estrada e em pista.