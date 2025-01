Novo Hyundai INSTER já está disponível. Espreite o preço deste 100% elétrico!

Já estão abertas as pré-reservas para o novo Hyundai INSTER, um modelo urbano 100% elétrico, com autonomia de até 360 quilómetros (ciclo WLTP). Este SUV, que combina um interior espaçoso e um exterior compacto, mas arrojado, está disponível a partir de 19.250 euros.

Equipado com uma bateria de 42 kWh ou de 49 kWh (Long-Range), o novo Hyundai INSTER é alimentado por um motor que debita 71,1 kW (97 cv) na variante base, e 84,5 kW (115 cv) na versão Long-Range. Ambas as versões disponibilizam 147 nm de binário.

O novo Hyundai INSTER redefine o que é possível num veículo elétrico urbano compacto, proporcionando uma flexibilidade impressionante com um consumo de energia estimado a partir de 14,3 kWh/ 100 km (em ciclo WLTP).

O design arrojado, robusto e compacto do novo Hyundai INSTER combina uma imagem futurista e inovadora, com um interior espaçoso e versátil numa carroçaria compacta SUV e urbana.

Destaque para os guarda-lamas fortes, para-choques com elementos de alta tecnologia e proteção inferior que conferem um aprimoramento estético único ao modelo.

A personalidade do novo Hyundai INSTER revela-se, também, na assinatura de luzes diurnas LED, nos indicadores de mudança de direção, faróis traseiros e para-choques pixelizados.

Interior do novo Hyundai INSTER é espaçoso e mais tecnológico

No interior, o novo Hyundai INSTER oferece um nível de versatilidade e espaço único no segmento, com os bancos da fila da frente a proporcionarem acesso direto e a possibilidade de todos os bancos rebaterem.

A tecnologia a bordo do novo representante da Hyundai no mundo dos elétricos representa o topo do segmento, dispondo de um painel de instrumentos digital de 10,25'', ecrã tátil de infoentretenimento de 10,25'' com navegação e base de carregamento wireless integrada na compacta consola central.

Com um pack tecnológico e sofisticado, que ajuda a proporcionar uma condução segura e refinada, o novo Hyundai INSTER oferece carregamento rápido, com a possibilidade de carregar de 10% a 80% em cerca de 30 minutos, em condições ideias, numa estação de carregamento de corrente contínua (DC) de 120 kW.

O modelo vem igualmente equipado com um carregador de bordo de 11 kW.

O novo 100% elétrico urbano subcompacto de segmento A da Hyundai oferece o pacote tecnológico mais completo do segmento, contando o novo Hyundai INSTER com funcionalidades abrangentes do Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS), tais como:

Assistência de Prevenção de Colisão Frontal 1.5 (FCA 1.5);

Câmara de Auxílio ao Estacionamento Traseiro (RVM);

Sensores de Auxílio ao estacionamento Traseiros e Frontais;

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA);

Sistema de Acompanhamento à Faixa de Rodagem (LFA);

Cruise Control Inteligente (SCC): Stop and Go; Assistência de Condução em Autoestrada 1.5 (HDA 1.5); Assistência Inteligente de Limite de Velocidade (ISLA); Aviso de Atenção ao Condutor (DAW); Controlo Automático dos Máximos (HBA); Alerta de Saída do Veículo da Frente (LVDA); Alerta de Ocupantes Traseiros (ROA).



O novo Hyundai INSTER já está disponível por encomenda em Portugal, com preço a partir de 19.250 euros (+IVA).