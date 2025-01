Dica: 9 formas de melhorar as respostas do ChatGPT e qualquer outro chatbot

A qualidade das respostas do ChatGPT depende significativamente da formulação do seu prompt. Algumas variações ou adições podem enriquecer a informação obtida. Portanto, deixamos 9 formas de melhorar as respostas do seu chatbot do dia a dia.

Embora focado no ChatGPT, estas dicas podem ser igualmente aplicadas a outros chatbots de inteligência artificial (IA) como o Claude, o Gemini, o Grok, entre outros.

1. Falar com o ChatGPT é diferente de falar com um motor de pesquisa

O ChatGPT processa o texto de forma distinta de um motor de pesquisa, sendo treinado para interpretar linguagem natural. Não use palavras-chave isoladas; em vez disso, formule a pergunta de forma natural, como faria ao pedir ajuda a uma pessoa.

Em vez de:

sort function golang

Diga:

Quero ordenar uma lista de números inteiros de forma crescente. Podes mostrar um exemplo prático de como usar a função "sort" na biblioteca padrão de Go? Além disso, há algo específico que devo saber sobre como o sort lida com slices em Go?

2. Diga o que quer, não o que não quer

Para obter melhores respostas, é crucial ser claro e detalhado ao formular a pergunta. Considere o contexto e especifique exatamente o que quer. Por exemplo, ao solicitar um texto para um e-mail, detalhe o idioma, o propósito (como uma candidatura de emprego), e o tom profissional desejado. Priorize o "Quero um tom profissional" antes do "Não quero um tom amador".

3. Detalhes importam, muito

Não economize em detalhes ao solicitar ajuda ao ChatGPT, seja para compor uma imagem, onde cada detalhe conta, ou ao gerar um texto, onde especificar o público-alvo e o formato desejado enriquece a resposta. Evite ambiguidades e generalize o menos possível.

4. Especifique a estrutura desejada

Quando solicitar ao ChatGPT a composição de um texto, especifique a estrutura desejada. Se precisa de uma comparação entre dois produtos, mencione se deseja "uma lista de prós e contras" ou "uma análise aprofundada".

5. Adapte as explicações do ChatGPT ao seu nível de compreensão

Se precisar de explicações sobre um tema complexo, peça ao ChatGPT para simplificar a linguagem. Por exemplo, pode pedir que explique como se estivesse a explicar a uma criança de 10 anos, e ele adaptará a terminologia e os exemplos para facilitar a compreensão.

6. Especifique as fontes desejadas

Para obter informações precisas, especifique as fontes desejadas ao ChatGPT. Por exemplo, peça que baseie a explicação em estudos académicos válidos, garantindo assim maior fiabilidade na informação fornecida.

8. Mencione instituições ou meios específicos

Além de tipos genéricos de fontes, pode solicitar ao ChatGPT que utilize fontes específicas como instituições, páginas web ou autores reconhecidos.

7. Solicite informações atualizadas

Se precisar de informações recentes, especifique ao ChatGPT que forneça dados atualizados, como "dos últimos 2 anos". Isso é crucial para obter informações precisas e relevantes à sua consulta.

9. Peça ao ChatGPT citações das fontes

Para maior credibilidade, peça que inclua citações das fontes utilizadas na resposta. Por exemplo, ao solicitar uma explicação sobre um tema específico, pode pedir que cite estudos ou pesquisas relevantes. Ele adicionará os nomes das fontes, assim como um link para aceder diretamente a elas. Por vezes, ele pode citar fontes inválidas, ou que já não se encontram disponíveis. Por isso:

Verifique sempre a informação

Embora os chatbots como o ChatGPT sejam poderosos, podem ocasionalmente fornecer informações incorretas. Verifique sempre as informações obtidas com outras fontes confiáveis para garantir precisão.

Seguindo estas orientações, poderá maximizar a utilidade do ChatGPT e de outros chatbots, garantindo respostas mais precisas tendo em conta as suas necessidades específicas. Se quiser ir mais além, deixamos o guia completo da OpenAI:

