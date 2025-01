OpenAI ataca Google! ChatGPT é assistente de IA e deixa agendar lembretes e tarefas

A OpenAI tem dado ao ChatGPT novas capacidades, tornando esta IA ainda mais capaz e com melhorias constantes. A mais recente coloca o ChatGPT contra a Google e dá-lhe capacidades de um assistente virtual. Este passa a poder agendar lembretes e tarefas e aumenta assim a sua utilidade.

ChatGPT da OpenAI é assistente de IA

A OpenAI não para de surpreender com as contínuas melhorias que tem lançado no ChatGPT. Este continua a evoluir a passos largos com a incorporação de novas funções que o tornam numa ferramenta de IA cada vez mais versátil e poderosa. O chatbot já não se limita a responder a perguntas, criar imagens ou fazer pesquisas na web.

Agora, o ChatGPT pode também agendar lembretes e tarefas, tornando-o num assistente pessoal completo para melhorar a produtividade. Com o passar do tempo, esta plataforma consolida-se como uma aplicação de inteligência artificial essencial para estudantes, profissionais e todos os que procuram otimizar o tempo e organizar as suas tarefas de forma eficiente.

Os utilizadores podem pedir ao ChatGPT para o lembrar de eventos importantes, prazos, aniversários ou qualquer outra coisa que não queiram esquecer. Basta indicar a data e hora do lembrete e a IA irá notificar no momento apropriado. A configuração é simples, pois após selecionar o modelo Tarefas no GPT-4o no seletor de aplicações, podem começar a agendar lembretes.

Deixa agendar lembretes e tarefas

Além disso, o chatbot consegue sugerir tarefas com base nas conversas, que podem ser aceites ou rejeitadas, conforme considere necessário. Tudo isto é gerido a partir do mesmo chat ou de uma secção exclusiva de tarefas, acessível através da versão web. É claro que existem certas limitações e, atualmente, só pode existir até dez tarefas ativas ao mesmo tempo, o que será ampliado no futuro.

É importante referir que, de momento, estas novas funcionalidades estão apenas disponíveis para utilizadores pagos, ou seja, para subscritores ChatGPT Plus, Team e Pro. De destacar que as funções não param, e a OpenAI já anunciou que trabalha em “agentes de IA”, funcionalidade que permitirá à IA realizar ações mais complexas, como escrever códigos ou reservar viagens, tudo de forma autónoma.

Com estes anúncios, o ChatGPT configura-se para ser uma ferramenta cada vez mais completa e útil para o meio pessoal, profissional e empresarial. Em pouco tempo, esta aplicação poderá tornar-se a melhor plataforma de produtividade, batendo assim as propostas da Google e outras ferramentas.